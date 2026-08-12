محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين عرب أجرا في العالم

يواصل نجوم الكرة العربية فرض حضورهم بقوة في أكبر الدوريات الأوروبية والعربية، بعدما أصبح عدد من اللاعبين العرب بين أصحاب الرواتب الأعلى في عالم كرة القدم، مع انطلاق منافسات موسم 2026/27.

محمد صلاح أعلى اللاعبين العرب أجرا في العالم

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أعلى اللاعبين العرب أجراً، متفوقاً على مواطنه عمر مرموش وعدد من أبرز نجوم الكرة المغربية والجزائرية، وفقاً للبيانات التي جمعها موقع SalaryLeaks وتقارير إعلامية.

وشهدت فترة الانتقالات الأخيرة تحركات لافتة لعدد من النجوم العرب، كان أبرزها محمد صلاح، الذي انتقل إلى طرابزون سبور التركي بعد تسع سنوات قضاها بين صفوف ليفربول، في صفقة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ النادي التركي مع لاعب عربي.

وكانت الأنظار قد اتجهت في وقت سابق إلى إمكانية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن اللاعب المصري اختار خوض تجربة جديدة في الدوري التركي، ليواصل بذلك مسيرته في الملاعب الأوروبية.

قائمة أعلى اللاعبين العرب أجراً في العالم

1- محمد صلاح – طرابزون سبور: 470 ألف دولار أسبوعياً.

2- عمر مرموش – مانشستر سيتي: 400 ألف دولار أسبوعياً.

3- يوسف النصيري – الاتحاد: 330 ألف دولار أسبوعياً.

4- أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان: 300 ألف دولار أسبوعياً.

5- ياسين بونو – الهلال: 220 ألف دولار أسبوعياً.

6- نصير مزراوي – مانشستر يونايتد: 180 ألف دولار أسبوعياً.

7- إبراهيم دياز – ريال مدريد: 160 ألف دولار أسبوعياً.

7- ريان آيت نوري – مانشستر سيتي: 160 ألف دولار أسبوعياً.

9- حسام عوار – الاتحاد: 130 ألف دولار أسبوعياً.

10- إسماعيل سايباري – بايرن ميونيخ: 115 ألف دولار أسبوعياً.

وتكشف القائمة عن التفوق اللافت للثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، اللذين احتلا المركزين الأول والثاني بفارق واضح عن بقية اللاعبين العرب، في تأكيد جديد على المكانة المتزايدة للنجوم المصريين في سوق كرة القدم العالمية.

اليوم السابع