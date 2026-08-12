الزمالك يتواصل مع سيف جعفر لتجنب شكوى النادى بسبب فسخ العقد

استقر مسؤولو إدارة الكرة بنادي الزمالك على التواصل مع سيف جعفر، لاعب الفريق، لحسم موقفه بشكل رسمي، بعدما تم إبلاغه بعدم الاستمرار مع القلعة البيضاء في الموسم الجديد، مع الاتجاه إلى فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

استياء من تصريحات وكيل اللاعب

ويأتي تحرك الزمالك في ظل تصريحات وكيل اللاعب، التي أكد خلالها أن سيف جعفر لم يتم إخطاره رسميًا بقرار رحيله عن الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب يحق له اللجوء إلى الشكوى ضد النادي.

تخوف من شكوى اللاعب ضد النادى

وتخشى إدارة الزمالك من تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي، خاصة فيما يتعلق بطريقة إنهاء التعاقد والمستحقات المالية، لذلك تسعى إدارة الكرة إلى التواصل مع جعفر والوصول إلى اتفاق نهائي يحفظ حقوق الطرفين وينهي العلاقة التعاقدية بشكل ودي.

وكشف عبدالهادي، وكيل أعمال سيف جعفر لاعب الزمالك، عن موقف اللاعب من النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء أبلغته شفهيًا بالاستغناء عن خدماته.

وكتب عبدالهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بخصوص سيف جعفر.. تم إبلاغ اللاعب شفهيًا بالاستغناء عنه، وعلى نادي الزمالك إخطارنا بشكل رسمي بفسخ التعاقد من طرف واحد».

اليوم السابع