ريال مدريد يتصدر عمالقة أوروبا.. تعرف على ترتيب أندية القرن الـ21

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تأكيد مكانته كأحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بعدما تصدر قائمة أفضل أندية القارة في القرن الـ21، وفقًا لمجموع معاملات الأندية في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ريال مدريد يتربع على عرش الأندية الأوروبية في تصنيف القرن الـ21

كشفت منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن قائمة أبرز الأندية الأوروبية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجموع معاملات الأندية في تصنيف يويفا.

جاء النادي الملكي في صدارة الترتيب برصيد 632.50 نقطة، متفوقًا بفارق ضئيل على العملاق الألماني بايرن ميونخ، الذي حل ثانيًا برصيد 628.50 نقطة، فيما احتل برشلونة المركز الثالث بـ620.25 نقطة.

بايرن ميونخ وبرشلونة يطاردان القمة

حسم ريال مدريد صدارة التصنيف بفارق 4 نقاط فقط عن بايرن ميونخ، في منافسة تعكس قوة الناديين وحضورهما المستمر على الساحة الأوروبية طوال السنوات الماضية.

يأتي برشلونة في المركز الثالث، ليكتمل مثلث الصدارة بثلاثة من أكبر الأندية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يتقدم على عمالقة إنجلترا

شهدت المراكز التالية حضورًا قويًا للأندية الإنجليزية، حيث جاء أرسنال في المركز الرابع برصيد 499 نقطة، متقدمًا على تشيلسي الذي حل خامسًا بـ492.25 نقطة.

حل مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 488.50 نقطة، بينما جاء ليفربول في المركز السابع بـ478 نقطة.

صراع القمة.. 3 أندية تتجاوز حاجز الـ600 نقطة

تكشف الأرقام عن هيمنة واضحة لريال مدريد وبايرن ميونيخ وبرشلونة، وهي الأندية الثلاثة الوحيدة في القائمة التي تجاوزت حاجز 600 نقطة.

في المقابل، جاءت المنافسة أكثر تقاربًا في المراكز من الرابع إلى السابع، حيث تفصل أرسنال عن ليفربول 21 نقطة فقط.

أفضل 10 أندية أوروبية في القرن الـ21

يأتي مجموع معاملات يويفا لتصنيف أندية أوروبا في القرن الـ21 كالتالي:

ريال مدريد- 632.50 نقطة

بايرن ميونخ -628.50 نقطة

برشلونة- 620.25 نقطة

أرسنال – 499.00 نقطة

تشيلسي- 492.25 نقطة

مانشستر يونايتد – 488.50 نقطة

ليفربول – 478.00 نقطة

بورتو – 425.75 نقطة

باريس سان جيرمان – 425.00 نقطة

إنتر ميلان – 412.00 نقطة

اليوم السابع