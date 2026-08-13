أغلي صفقات صيف 2026 في أوروبا.. روجرز وأندرسون يتصدران القائمة

يشهد سوق الانتقالات لموسم 2026/2027 حركة قوية، مع إبرام عدد من الصفقات الضخمة التي فرضت نفسها على المشهد الكروي، بعدما دفعت الأندية الكبرى مبالغ مالية كبيرة للحصول على خدمات مجموعة من أبرز اللاعبين.

قائمة أغلى صفقات ميركاتو أوروبا صيف 2026

وتتصدر صفقة مورجان روجرز قائمة أغلى إنتقالات صيف 2026 حتى الآن، بعدما انتقل إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، يليه إليوت أندرسون الذي انضم إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، فيما حل يان ديوماندي ثالثًا بعد انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني.

وضمت قائمة الصفقات الأغلى أيضًا ساندرو تونالي، الذي انتقل إلى توتنهام مقابل 92.5 مليون جنيه إسترليني، بينما جاء برونو جيماريش في المركز الخامس بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني بعد انتقاله إلى أرسنال، وحل أنتوني جوردون سادسًا، بعدما انتقل إلى برشلونة مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وإليكم التشكيل الأغلى في صفقات صيف 2026 بأوروبا قبل إنطلاق الموسم الجديد كالتالي:

حراسة المرمى: ترافورد (ليدز يونايتد – 40 مليون إسترليني)

الدفاع: كوكوريلا (ريال مدريد – 51.7 مليون إسترليني) – فان هيكي (توتنهام – 52 مليون إسترليني) – ماكسينس لاكروا (تشيلسي – 52 مليون إسترليني) – جيريمي جاكيه (ليفربول – 52 مليون إسترليني)

خط الوسط: إليوت أندرسون (مانشستر سيتي – 115 مليون إسترليني) – تونالي (توتنهام – 92.5 مليون إسترليني) – جيماريش (أرسنال – 75 مليون إسترليني)

الهجوم: روجرز (تشيلسي – 117 مليون إسترليني) – جوردون (برشلونة – 70 مليون إسترليني) – دياموندي (ريال مدريد – 105 ملايين إسترليني)

وتكشف هذه الأرقام عن حجم الإنفاق الكبير للأندية خلال الميركاتو الصيفي، في ظل سعي كبار أوروبا لتدعيم صفوفهم بأسماء قادرة على صناعة الفارق. ومع استمرار فترة الانتقالات، تبقى القائمة مرشحة للتغيير، خصوصًا مع إمكانية دخول صفقات جديدة بأرقام قياسية قبل إغلاق سوق الانتقالات.

اليوم السابع