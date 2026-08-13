الزمالك عن أزمة بيزيرا: الانتظام في التدريبات أولًا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الموقف النهائي للبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل استمرار غيابه ورفضه العودة إلى القاهرة للانتظام في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

الزمالك يتمسك بعودة بيزيرا

قال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن إدارة الزمالك تتمسك بضرورة عودة اللاعب إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق ومعسكره بالعاصمة الجديدة، قبل فتح أي نقاش بشأن مستقبله أو رغبته في خوض تجربة احترافية.

وأوضح أن النادي سيبحث موقف بيزيرا بعد عودته وانتظامه في التدريبات، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي وفقًا لرؤية مجلس الإدارة وإدارة الكرة، وبما يتوافق مع مصلحة الفريق.

بيزيرا يتمسك بالرحيل

ويتمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك وخوض تجربة احترافية جديدة، رافضًا العودة إلى القاهرة في الوقت الحالي، رغم تراجع نادي شباب الأهلي الإماراتي عن العرض الذي سبق أن تقدم به للتعاقد مع اللاعب، ليبقى موقفه مع الزمالك معلقًا لحين حسم الأزمة.

اليوم السابع