نهاية مفاجئة.. تركي آل الشيخ ينسحب رسميا من عملية شراء ناد إنجليزي عريق

أُسدل الستار على صفقة استحواذ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على نادي ديربي كاونتي الإنجليزي بعد تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وانتهت المفاوضات المتعلقة باستحواذ شركة (Lion Sport) التابعة لآل الشيخ حيث كان يرغب في شراء حصة أغلبية في النادي.

وشرح آل الشيخ قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضحا أن طول إجراءات الموافقة التنظيمية لم يترك وقتا كافيا لإعداد الفريق بالشكل الأمثل للموسم المقبل.

وقال في بيانه: “أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين في نادي ديربي كاونتي لكرة القدم ولكل من ساهم في هذه العملية على جهودهم الدؤوبة خلال الأشهر الماضية لقد أدركنا أن إجراءات إعادة الهيكلة تستغرق وقتا ونقدر أهمية ذلك تماما ولكن مع انطلاق الموسم بالفعل لن يتبقى لدينا وقت كاف لإعداد الفريق أو النادي للموسم المقبل”.

وأضاف: “بعد دراسة متأنية رأينا أنه من غير المناسب المضي قدما في هذا الوقت دون استكمال الاستعدادات اللازمة ولكننا سنبقى على تواصل مع النادي لنرى ما هو ممكن في المستقبل أتمنى شخصيا للفريق والنادي كل التوفيق والنجاح في الموسم المقبل”.

وسيستمر نادي ديربي كاونتي في العمل تحت رعاية مالكيه الحاليين، شركة كلوز ديفيلوبمنتس.

يذكر أن آل الشيخ يمتلك خبرات سابقة في الاستثمار الرياضي حيث سبق له تملك نادي ألميريا الإسباني وبيراميدز المصري، وكان يستهدف دخول سوق الأندية الإنجليزية عبر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

روسيا اليوم