محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لنجوم الدوري التركي في الموسم الجديد

كشفت منصة Sofascore المتخصصة في الإحصائيات والبيانات الرياضية عن تشكيلة «كل النجوم» في الدوري التركي الممتاز لموسم 2026/27، والتي ضمت مجموعة من أبرز نجوم المسابقة، في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور.

واعتمدت التشكيلة المثالية على طريقة لعب 4-2-3-1، وضمت عددًا من الأسماء العالمية التي تنشط في الدوري التركي، بعدما استند اختيار اللاعبين إلى تقييمات الأداء والإحصائيات المقدمة من المنصة.

وجاء محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية في مركز الجناح الأيمن، بتقييم بلغ 6.91، ليواصل النجم المصري حضوره بين أبرز لاعبي الدوري التركي منذ انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور.

جرينوود الأعلى تقييمًا في تشكيلة نجوم الدوري التركي

وتصدر الإنجليزي مايسون جرينوود، لاعب فنربخشة، قائمة أصحاب أعلى التقييمات في التشكيلة المثالية، بعدما حصل على 7.37، ليشغل مركز صانع الألعاب خلف المهاجم.

وضمت التشكيلة في مركز حراسة المرمى البرازيلي إيدرسون، حارس فنربخشة، بتقييم 6.92، وفي خط الدفاع، جاء الإيفواري ويلفريد سينجو، لاعب جالاتا سراي، في مركز الظهير الأيمن بتقييم 6.89، بينما ظهر الكولومبي دافينسون سانشيز في قلب الدفاع بتقييم 7.07.

وشارك السلوفاكي ميلان شكرينيار، مدافع فنربخشة، إلى جوار سانشيز، بعدما حصل على تقييم 7.11، فيما أكمل الهولندي ناثان أكي الخط الخلفي في مركز الظهير الأيسر بتقييم 6.80.

كانتي وجوندوجان في وسط الملعب

وفي خط الوسط، اعتمدت تشكيلة النجوم على ثنائي من أصحاب الخبرات الكبيرة، حيث ظهر الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فنربخشة، بتقييم 7.09، إلى جانب الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب جالاتا سراي، الذي حصل على 6.97.

أما الخط الهجومي خلف رأس الحربة، فضمت التشكيلة محمد صلاح على الجناح الأيمن، وجرينوود في مركز صانع الألعاب، بينما جاء البلجيكي لياندرو تروسار، لاعب بشكتاش، في الجناح الأيسر بتقييم 6.95، وفي مركز المهاجم الصريح، وقع الاختيار على النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم جالاتا سراي، بعدما حصل على تقييم 7.06.

فنربخشة وجالاتا سراي يسيطران على التشكيلة

وشهدت التشكيلة المثالية هيمنة واضحة من جانب فريقي فنربخشة وجالاتا سراي، حيث استحوذ الناديان على 9 مقاعد من أصل 11، حيث مثل فنربخشة 5 لاعبين، هم إيدرسون، وميلان شكرينيار، وناثان أكي، ونجولو كانتي، ومايسون جرينوود، بينما ظهر 4 لاعبين من جالاتا سراي، هم ويلفريد سينغو، ودافينسون سانشيز، وإيلكاي جوندوجان، وفيكتور أوسيمين.

في المقابل، اكتفى بشكتاش بمقعد واحد من خلال لياندرو تروسارد، بينما حجز محمد صلاح المقعد الوحيد لطرابزون سبور في تشكيلة «كل النجوم»، ويعكس وجود محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية حجم القيمة التي يمثلها النجم المصري في الدوري التركي، بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء التي تتجه إليها الأنظار مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.

اليوم السابع