التفاصيل المالية لصفقة انتقال رودري إلى برشلونة

توصل ناديا برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال الإسباني رودري إلى صفوف النادي الكتالوني، بعد مفاوضات استمرت نحو عشرة أيام وشهدت تمسكًا كبيرًا من الطرفين بالمطالب المالية في بداية المفاوضات.

التفاصيل المالية لصفقة رودري

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بدأ برشلونة تحركاته بعرض قيمته 45 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات، في حين تمسك مانشستر سيتي بالحصول على 90 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعب الوسط الإسباني.

وخلال المفاوضات، رفع برشلونة عرضه في خمس مناسبات، بينما خفض النادي الإنجليزي مطالبه تدريجيًا، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مساء أمس الأحد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 76.5 مليون يورو، موزعة بين 60 مليون يورو كمبلغ ثابت، إلى جانب 16.5 مليون يورو كحوافز ومتغيرات.

وتنقسم المتغيرات إلى مجموعتين، الأولى بقيمة 11 مليون يورو، وهي مكافآت يُتوقع أن يكون تحقيقها سهلًا، بينما تبلغ قيمة المجموعة الثانية 5.5 مليون يورو، وترتبط بشروط أكثر صعوبة.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تتجاوز التكلفة الفعلية لصفقة رودري حاجز 70 مليون يورو، وفقًا لمدى تحقق المتغيرات المنصوص عليها في الاتفاق.

وعلى صعيد راتبه، يحصل رودري مع برشلونة على 15 مليون يورو صافيًا سنويًا، مقابل 11 مليون يورو كان يتقاضاها مع مانشستر سيتي.

وتخضع الصفقة حاليًا للخطوات الإدارية الأخيرة، إذ يعمل الطرفان على إعداد المستندات النهائية في انتظار موافقة المحامين على العقود.

ومن المنتظر أن يصل رودري إلى برشلونة اليوم الاثنين، على أن يسعى النادي الكتالوني لإنهاء جميع الإجراءات في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لتقديم اللاعب للجماهير خلال كأس خوان جامبر يوم الأربعاء المقبل.

اليوم السابع