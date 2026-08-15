برشلونة يشترط 55 مليون يورو لبيع كوندي

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي تحركاته لتدعيم صفوف الفريق، وخاصة خط الدفاع، واضعا الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة، ضمن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية إلى أن أرسنال يراقب موقف كوندي مع برشلونة، ويستعد للتحرك من أجل حسم الصفقة حال حصوله على إشارة إيجابية من اللاعب بشأن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ويحظى كوندي بإعجاب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بسبب قدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهو ما يمنحه مرونة تكتيكية تتناسب مع احتياجات الفريق.

من جهته، لا يمانع برشلونة رحيل المدافع الفرنسي خلال «الميركاتو الصيفي»، بشرط وصول عرض مالي مناسب، في ظل وجود أكثر من خيار لدى الجهاز الفني بقيادة هانز فليك في الخط الخلفي.

ويأتي إيريك غارسيا ضمن الحسابات الأساسية لفليك في مركز الظهير الأيمن، وهو ما قد يدفع برشلونة إلى دراسة العروض المقدمة لكوندي بدلا من الإبقاء عليه بأي ثمن.وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن برشلونة لن ينظر بجدية إلى بيع جول كوندي بأقل من 55 مليون يورو، في الوقت الذي يدرس فيه أرسنال إمكانية تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

وعلى الرغم من اهتمام إدارة أرسنال بالمدافع الفرنسي، فإن إتمام الصفقة يتوقف بشكل أساسي على موقف كوندي، الذي سيكون صاحب القرار الحاسم بشأن مستقبله مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

الأنباء الكويتية