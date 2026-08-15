بينهم مغربي.. تعرف على المرشحين لجائزة الفتى الذهبي ومفاجأة بترتيب لامين جمال

تترقب جماهير كرة القدم إعلان الفائز بجائزة “الفتى الذهبي” للاعبين المولودين عام 2006 وما بعده، والذين ينشطون في أفضل 25 دورياً أوروبياً، والذي سيقام 26 أكتوبر في لندن.

وتقدم الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، إلى صدارة سباق جائزة “الفتى الذهبي” (Golden Boy) لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2026، متفوقاً على زميله في الفريق لامين جمال، وفقاً لآخر تحديث لترتيب الجائزة الصادر الخميس. وحصل كوبارسي على 700 نقطة أكثر من جمال، الذي لا يحق له الفوز بالجائزة مجدداً بعدما توج بها عام 2024، بحسب موقع الجزيرة نت.

ويأتي تقدم المدافع البالغ من العمر 19 عاماً بعد موسم مميز رسخ خلاله مكانته بين أبرز اللاعبين في العالم، إذ تولى قيادة دفاع برشلونة عقب رحيل إينيغو مارتينيز إلى الدوري السعودي، قبل أن يواصل تألقه مع المنتخب الإسباني في كأس العالم.

وأسهم كوبارسي في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم بعدما استقبل مرمى المنتخب هدفاً واحداً فقط خلال البطولة، كما دخل قائمة أفضل 10 لاعبين في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

الإيفواري يان ديوماندي

ويحتل الإيفواري يان ديوماندي، المنضم حديثاً إلى ريال مدريد، المركز الثالث في ترتيب “الفتى الذهبي”، متقدماً على الفرنسي وارين زائير إيمري.

وانضم ديوماندي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 125 مليون يورو (نحو 135 مليون دولار) مضمونة، إضافة إلى 15 مليون يورو (نحو 16 مليون دولار) كحوافز، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الملكي.

حضور مغربي لافت

احتل أيوب بوعدي، نجم خط وسط نادي ليل الفرنسي، المركز الخامس في ترتيب الجائزة، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية.

وفرض بوعدي نفسه بقوة مع ليل بفضل نضجه اللافت وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، قبل أن يلفت الأنظار بصورة أكبر مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم 2026، حيث قدم مستويات مميزة عززت من أسهمه في سوق الانتقالات.

ولم يعد تألق بوعدي مجرد محطة عابرة، إذ تحول اللاعب المغربي الشاب إلى هدف لعدد من كبار الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها مانشستر سيتي الذي كثف تحركاته من أجل ضمه، بينما ارتبط اسمه أيضًا بباريس سان جيرمان وأندية أخرى كبرى.

وتؤكد هذه الاهتمامات أن صاحب الـ18 عاماً بات يحظى بمكانة متقدمة في حسابات كبار القارة، بالتزامن مع صعوده إلى المركز الخامس في سباق “الفتى الذهبي”، ليواصل كتابة واحدة من أبرز قصص المواهب المغربية الصاعدة في الملاعب الأوروبية.

برشلونة وريال مدريد في القائمة

ولا يقتصر حضور برشلونة في قائمة أفضل 100 لاعب شاب على كوبارسي وجمال، إذ يحتل لاعب الوسط مارك برنال المركز العشرين.

أما ريال مدريد، فيضم 3 لاعبين ضمن القائمة، هم ديوماندي في المركز الثالث، والبرازيلي إندريك في المركز الثامن، وتياغو بيتارش في المركز الأربعين.

ويتصدر بورتو قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في القائمة، بوجود 5 لاعبين، في حين تتصدر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة البطولات من حيث عدد اللاعبين الموجودين ضمن أفضل 100 لاعب، برصيد 26 لاعبا.

ويأتي الدوري الألماني في المركز الثاني بـ18 لاعباً، ثم الدوري الفرنسي بـ14 لاعباً، والدوري الإيطالي بـ9 لاعبين، بينما يحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ8 لاعبين.

برشلونة يواصل حضوره القوي

ويملك برشلونة سجلاً لافتاً في الجائزة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سبق لبيدري أن توج بها عام 2021، ثم غافي عام 2022، قبل أن يحصدها لامين جمال عام 2024.

ويبدو كوبارسي، في ظل تصدره الترتيب الحالي وتألقه مع برشلونة والمنتخب الإسباني، المرشح الأبرز لمنح النادي الكتالوني الجائزة للمرة الرابعة خلال السنوات الست الأخيرة.

الشرق القطرية