مواعيد مباريات اليوم.. أول مباراة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 15 – 8 – 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة كاسيمباسا ضد طرابزون سبور في الدوري التركي، فضلا عن مواجهة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

كاسيمباسا X طرابزون سبور – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كونيا سبور X ريزيسبور – الساعة 7 مساء

جازيانتيب X آلانيا سبور – الساعة 9:30 مساء

جينسليربيرليجي X فناربخشة – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس X خيتافي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X رايو فاليكانو – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التعاون X الخليج – الساعة 7:15 مساء على قناة 1 Thmanyah

الاتحاد X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة 2 Thmanyah

النصر X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة 1 Thmanyah

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كاتانزارو X سودتيرول – الساعة 7 مساء على قناة MBC Shahid

أودينيزي X بادوفا – الساعة 7:30 مساء على قناة MBC Shahid

فينيسيا X مودينا – الساعة 9:45 مساء على قناة MBC Shahid

تورينو X كاراريسي – الساعة 10:15 مساء على قناة MBC Shahid

مواعيد مباريات الدوري الإمارات والقنوات الناقلة

الظفرة X الشارقة – الساعة 5:10 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

الوصل X يونايتد – الساعة 7:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

خورفكان X شباب أهلي دبي – الساعة 7:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 2

مواعيد مباريات كأس الدوري الإسكتلندي

أبردين X دندي إف سي – الساعة 5 مساء

دونفرملاين X روس كاونتي – الساعة 5 مساء

دندي يونايتد X سيلتيك – الساعة 7:45 مساء

مواعيد مباريات وديات الأندية

تشيلسي X ريال سوسيداد – الساعة 3 عصرا

فرايبورج X كريستال بالاس – الساعة 3 عصرا

فيردر بريمن X أوكسير – الساعة 3:30 عصرا

إيلفيرسبيرج X لوريان – الساعة 4 عصرا

ليدز يونايتد X أوجسبورج – الساعة 4 عصرا

بايرن ميونخ X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X أستون فيلا – الساعة 4:30 عصرا

ماينتس X بورنموث – الساعة 4:30 عصرا

أونيون برلين X إبسويتش تاون – الساعة 4:30 عصرا

برينتفورد X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5 مساء

برايتون X بولونيا – الساعة 5 مساء

إيفرتون X ليل – الساعة 5 مساء

هال سيتي X نيس – الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد X باير ليفركوزن – الساعة 5 مساء

سندرلاند X رين – الساعة 5 مساء

توتنهام هوتسبير X هوفينهايم – الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد X ميلان – الساعة 5:45 مساء

فولهام X شتوتجارت – الساعة 6 مساء

أنجييه X باريس – الساعة 6:30 مساء

بوروسيا دورتموند X روما – الساعة 6:30 مساء

لومان X لوهافر – الساعة 7 مساء

تولوز X هامبورج – الساعة 8 مساء

إنتر ميلان X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء

اليوم السابع