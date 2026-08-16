الهلال السعودى يدرس فسخ التعاقد مع كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية، عن أن إدارة الهلال السعودي تدرس فسخ التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق بعد رفضه مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال ضد الفيصلى

حقق فريق الهلال الفوز علي نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المقامة بينهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري السعودي.

قالت صحيفة “footmercato”، إن العلاقة بين سيميونى إنزاجي المدير الفنى للهلال وبنزيما ليست على ما يُرام ويتجه نادي الهلال إلى فسخ عقد بنزيما في حال تمكن من التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن الهلال يحاول التوصل إلى اتفاق مالي مع بنزيما لإنهاء عقده، بدلاً من الإبقاء على لاعب لم تعد الإدارة ترغب في استمراره، كما يحتاج الهلال إلى إخلاء مكان في قائمة لاعبيه الأجانب لمواصلة تعاقداته الصيفية.

وخاض الفرنسي مع الهلال 13 مباراةً في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي، سجَّل خلالها تسعة أهداف، بينها ثلاثيتان، وصنع خمسة أهداف قبل أن يتعرَّض لانتقادات جماهيرية بسبب المستويات التي قدَّمها الفريق هجوميًّا في الموسم الماضي.

انطلاق الدوري السعودي 13 أغسطس

انطلق منافسات الدوري السعودي 13 أغسطس 2026، على أن يُسدل الستار على الموسم في 29 مايو 2027، وسط جدول مزدحم بالبطولات والاستحقاقات المختلفة.

اليوم السابع