آرسنال ضد مانشستر سيتي.. مرموش احتياطيا التشكيل الرسمي لموقعة الدرع الخيرية

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أثرها مباراة مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب منتخب مصر والتي تنطلق في الخامسة مساء اليوم بملعب «ميلينيوم» بمدينة «كارديف» الويلزية في بطولة الدرع الخيرية.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بين وايت، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط الدفاعي: جيمارايش، مايلز لويس سكيلي

خط الوسط الهجومي: نوني مادويكي، مارتن أوديجارد، كريستوس تزوليس

خط الهجوم: هافيرتس

في ذات الصدد، كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض على أثرها مباراة أرسنال التي تشهد الظهور الرسمي الأول للمدرب الإيطالي مع الفريق السماوي الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب الإسباني بيب جوارديولا

تشكيل مانشستر سيتي ضد آرسنال

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خاسنوف، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، أندرسون

خط الوسط الهجومي: دوكو، فودين، سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند

عمر مرموش يبحث عن اللقب الثالث مع مانشستر سيتي

ويسعى النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر، إلى السير على خطى مواطنيه محمد صلاح ومحمد النني، وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية من خلال التتويج بلقب الدرع الخيرية.

ويترقب عمر مرموش ظهوره مع مانشستر سيتي في منافسات الدرع الخيرية، واضعًا نصب عينيه إضافة لقب جديد إلى مسيرته مع الفريق الإنجليزي، ليصبح ثالث لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز بعد محمد النني ومحمد صلاح.

ونجح محمد النني في التتويج بلقب الدرع الخيرية مرتين بقميص أرسنال، الأولى في موسم 2017-2018، والثانية خلال موسم 2020-2021، ليترك بصمة مميزة في تاريخ اللاعبين المصريين بالدوري الإنجليزي، كما تمكن محمد صلاح من حصد الدرع الخيرية مرة واحدة مع ليفربول، وذلك في موسم 2022-2023، بعدما ساهم في تتويج فريقه باللقب.

ويمثل التتويج بالدرع الخيرية فرصة جديدة للنجم المصري عمر مرموش لإضافة بطولة إلى سجله مع مانشستر سيتي، ومواصلة كتابة اسمه ضمن قائمة اللاعبين المصريين الذين نجحوا في حصد الألقاب على الملاعب الإنجليزية.

ونجح عمر مرموش الذي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في تحقيق أول ألقابه سريعًا مع الفريق السماوي، بعدما توج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية عقب الفوز على أرسنال، قبل أن يضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

اليوم السابع