عقبة مالية تهدد رحيل بنزيما عن الهلال.. وهداف البريميرليغ في الانتظار

يسعى نادي الهلال السعودي إلى إنهاء مشوار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الجهاز الفني إجراء تغييرات على خط الهجوم.

وبحسب تقارير إعلامية، طلب الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق، من إدارة الهلال العمل على رحيل بنزيما والتعاقد مع مهاجم جديد يكون قادرا على قيادة الخط الأمامي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ووضعت إدارة النادي السعودي المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز لاعب أستون فيلا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز سابقا، ضمن أبرز الخيارات لتعويض بنزيما، حيث تشير التقارير إلى وجود اتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية للعقد.

لكن عملية رحيل بنزيما لا تبدو سهلة، بسبب التعقيدات المالية والقانونية المرتبطة بعقده مع الهلال، إذ يحصل اللاعب على جزء من مستحقاته عبر الجهات المشرفة على منظومة الدوري السعودي، ما يجعل فسخ العقد بحاجة إلى تنسيق وموافقات رسمية.

ويتمسك بنزيما بالحصول على كامل مستحقاته المالية عن الموسم الأخير من عقده، مقابل الموافقة على إنهاء العلاقة بالتراضي، وهو الشرط الذي لم يحظ بموافقة الهلال ورابطة الدوري السعودي حتى الآن.

وتواصل جميع الأطراف المفاوضات للوصول إلى صيغة مناسبة تسمح للهلال بتسجيل مهاجمه الجديد قبل إغلاق فترة الانتقالات، بينما يبقى مستقبل بنزيما مع النادي غامضا في انتظار تطورات الأيام المقبلة.

روسيا اليوم