11 نهائيًا بلا أهداف.. رقم سلبي لن تصدقه يطارد هالاند مع مانشستر سيتي

سجل النرويجي إيرلينج هالاند رقمًا سلبيًا مع مانشستر سيتي، بعدما فشل في هز شباك أرسنال في نهائي الدرع الخيرية 2026، الذي انتهى بفوز المدفعجية بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل المهاجم العملاق غيابه التهديفي عن النهائيات بقميص الفريق السماوي.

هالاند.. 11 نهائيًا دون هدف مع مانشستر سيتي

بحسب إحصائية نشرتها منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، لم يتمكن إيرلينج هالاند من تسجيل أي هدف في النهائيات التي خاضها بقميص مانشستر سيتي، رغم مشاركته في 11 مباراة نهائية.

تكشف الأرقام عن مفارقة لافتة لمهاجم اعتاد تحطيم الأرقام القياسية على مدار مسيرته، حيث خرج من جميع هذه النهائيات دون أن يترك بصمته التهديفية.

هالاند والدرع الخيرية.. رقم سلبي جديد

جاء نهائي الدرع الخيرية 2026 أمام أرسنال ليضيف مباراة جديدة إلى القائمة، بعدما فشل هالاند في التسجيل خلال خسارة مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

رغم القوة الهجومية التي يمتلكها المهاجم النرويجي، فإنه لم ينجح حتى الآن في فك هذه العقدة خلال النهائيات بقميص الفريق السماوي.

هالاند.. قائمة النهائيات التي غاب فيها هدفه

تضم القائمة 11 نهائيًا خاضها هالاند مع مانشستر سيتي، بداية من درع الاتحاد المجتمعي عام 2022، وصولًا إلى نهائي الدرع الخيرية أمام أرسنال في 2026.

حقق فريق أرسنال بداية قوية للموسم بعدما توج بلقب الدرع الخيرية 2026، عقب فوزه الكبير على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة فرض خلالها المدفعجية كلمتهم من البداية وحتى صافرة النهاية.

بذلك، حصد أرسنال أول ألقاب الموسم الجديد، بينما تلقى مانشستر سيتي ضربة مبكرة قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند في صدمة جديدة مع مانشستر سيتي.. رقم سلبي يطارده في النهائيات

وفق الإحصائية فإن هالاند لم يسجل أية أهداف مع مانشستر سيتي خلال 11 نهائي كالتالي:

درع الاتحاد المجتمعي 2026

كأس الاتحاد الإنجليزي 2026

كأس الرابطة 2026

كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

درع الاتحاد المجتمعي 2024

كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

درع الاتحاد المجتمعي 2023

السوبر الأوروبي 2023

دوري أبطال أوروبا 2023

كأس الاتحاد الإنجليزي 2023

درع الاتحاد المجتمعي 2022

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