برشلونة يختبر 4 حلول لأزمة رأس الحربة أمام الأهلى.. وعبد الكريم فى الصورة

يحتضن ملعب «كامب نو» في التاسعة مساء اليوم الأربعاء المباراة الودية التي تجمع بين ناديى برشلونة ضد الأهلي في بطولة كأس «خوان جامبر»، وهي البطولة الودية التي يخوضها العملاق الكتالوني سنويا كتقليد تاريخي راسخ يسبق ضربة البداية للموسم الجديد.

فليك يختبر هجوم برشلونة أمام الأهلي في كأس خوان جامبر

ويستعد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، لاختبار عدد من الخيارات في مركز المهاجم الصريح خلال مواجهة النادي الأهلي اليوم، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق مشوار الفريق الدوري الإسباني، حيث يفتتح الفريق الكتالوني مشواره أمام إلتشي الأحد المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن فليك يدرس الدفع بالبرازيلي رافينيا في مركز المهاجم الصريح، بعدما ظهر في هذا الدور كمهاجم وهمي خلال مواجهة بازل، على أن يتواجد كريم أديمي في الجناح الأيمن وأنتوني جوردون في الجهة اليسرى.

برشلونة يواجه الأهلي في كأس خوان جامبر اليوم

ويظل المهاجم المصري حمزة عبد الكريم أحد الخيارات المتاحة أمام فليك لشغل مركز رأس الحربة، خاصة بعدما فرض نفسه كأحد أبرز لاعبي برشلونة خلال فترة الإعداد، وتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 3 أهداف خلال 4 مباريات.

ورغم تألق حمزة عبد الكريم، تشير التوقعات إلى إمكانية بداية اللاعب المصري المباراة من على مقاعد البدلاء أمام فريقه السابق الأهلي، على أن يحصل على فرصة للمشاركة وفقًا لسير اللقاء ورؤية الجهاز الفني.

ولا تقتصر خيارات فليك في مركز المهاجم الصريح على رافينيا وحمزة عبد الكريم، حيث يستطيع المدير الفني الألماني الاستعانة بداني أولمو أو فيرمين لوبيز في هذا المركز، وهو ما يعكس حالة المرونة التي يسعى مدرب برشلونة للوصول إليها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتشهد مباراة الأهلي وبرشلونة اختبارًا مهمًا أيضًا لخط وسط الفريق الكتالوني، خاصة بالنسبة إلى مارك بيرنال وفيرمين لوبيز، بينما قد يحصل الثنائي بيدري وجافي على بعض الدقائق، بعد عودتهما المتأخرة إلى أجواء الفريق.

وتحظى مواجهة الأهلي بأهمية خاصة للموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، باعتبارها تجمعه بفريقه السابق، في الوقت الذي يسعى فيه المهاجم المصري إلى مواصلة لفت أنظار فليك وحجز مكان له ضمن حسابات الفريق الأول قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

اليوم السابع