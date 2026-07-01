ساحل العاج ضد النرويج.. هالاند يتلاعب بالأرقام القياسية في كأس العالم

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم، بعدما لعب الدور الأبرز في قيادة منتخب النرويج إلى التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز على منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1، في إنجاز أعاد منتخب النرويج إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ مشاركته في مونديال فرنسا عام 1998، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع المنتخب البرازيلي في الدور المقبل

وشكل هذا التأهل محطة تاريخية للكرة النرويجية، إلا أن هالاند نجح في خطف الأضواء مجددًا بفضل أرقامه المميزة، بعدما أحرز هدفه الخامس في أول ثلاث مباريات يخوضها في النسخة الحالية من كأس العالم، ليواصل إثبات مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم، ويؤكد قدرته الاستثنائية على التسجيل في أكبر المحافل الدولية.

ساحل العاج ضد النرويج في كأس العالم 2026

ولم يتوقف تألق هالاند مع منتخب النرويج ضد منتخب ساحل العاج عند حدود المونديال، بل أضاف إلى سجله إنجازًا جديدًا على الصعيد الدولي، بعدما رفع رصيده إلى 60 هدفًا بقميص منتخب بلاده خلال 53 مباراة فقط في مختلف البطولات، وهو رقم يعكس فعاليته الهجومية الكبيرة واستمراريته في هز الشباك مع المنتخب الوطني.

وبهذا الإنجاز، أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم الدولية يصل إلى حاجز 60 هدفًا مع منتخب بلاده، متفوقًا على العديد من أساطير اللعبة الذين احتاجوا إلى عدد أكبر من المباريات لتحقيق هذا الرقم، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز المهاجمين في العصر الحديث.

ورغم أن هالاند لمس الكرة 27 مرة فقط خلال دقائق مشاركته، فإن حضوره داخل الملعب كان مؤثرًا بصورة واضحة، حيث لم تقتصر مساهماته على الجانب الهجومي، بل أدى أدوارًا دفاعية مميزة، بعدما نجح في تنفيذ أربع تدخلات دفاعية ناجحة، وأبعد الكرة عن مناطق الخطورة في أربع مناسبات، كما فرض تفوقه في الصراعات الهوائية بفوزه في ثلاث مواجهات من أصل أربع.

ويؤكد المستوى الذي يقدمه هالاند في مونديال 2026 أنه يمثل الركيزة الأساسية لمشروع المنتخب النرويجي في البطولة، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه على المستويين الفني والبدني، ليقود منتخب بلاده بثقة نحو مواجهة قوية أمام البرازيل في ثمن النهائي، وسط آمال كبيرة بمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للكرة النرويجية.

اليوم السابع