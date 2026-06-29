ألمانيا تبحث عن استعادة هيبتها أمام باراجواي في كأس العالم 2026 الليلة

يسعى منتخب ألمانيا لاستعادة بريقه عندما يواجه منتخب بارجواي في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب ألمانيا المباراة وهو يدرك أن مرحلة خروج المغلوب لا تحتمل أي أخطاء، بعدما تراجع أداء الفريق في ختام دور المجموعات، لتتحول الشكوك من حلم المنافسة على اللقب إلى تساؤلات حول قدرة “المانشافت” على الذهاب بعيدًا في البطولة.

ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم 2026

ورغم أن ألمانيا بلغت الأدوار الإقصائية متصدرة للمجموعة الخامسة، فإن الصورة لم تكن مثالية، فالمنتخب الذي دخل المونديال بسلسلة مذهلة من تسعة انتصارات متتالية، استهل مشواره بانتصار كاسح على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم انتزع فوزًا صعبًا أمام كوت ديفوار بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

لكن نهاية دور المجموعات جاءت مخيبة للآمال، بعدما سقط المنتخب الألماني بنتيجة 2-1 أمام الإكوادور، في خسارة أنهت سلسلة انتصاراته المتتالية، وكشفت عن تراجع واضح في الأداء، لتفتح باب الانتقادات قبل انطلاق مباريات خروج المغلوب.

وألقت النتائج الأخيرة بظلالها على خيارات المدير الفني يوليان ناجلسمان، الذي ينتظر استفاقة نجومه في الوقت المناسب، بعدما عجز الثلاثي فلوريان فيرتز، وجمال موسيالا، وكاي هافرتز عن تقديم المستوى المنتظر خلال دور المجموعات، وابتعدوا عن التأثير الهجومي الذي اعتادت عليه الجماهير الألمانية.

وفي المقابل، كان المهاجم البديل دينيز أونداف هو المفاجأة الأبرز داخل صفوف “المانشافت”، بعدما فرض نفسه هدافًا للفريق في البطولة برصيد ثلاثة أهداف، ليمنح منتخب ألمانيا ورقة هجومية مهمة قبل مواجهة باراجواي.

اليوم السابع