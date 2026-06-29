محمد صلاح يكتفي بتدريبات علاجية ويغيب عن المران الجماعي قبل لقاء أستراليا

تتأرجح التكهنات حول الجاهزية البدنية التامة للنجم الدولي محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وجناح نادي ليفربول، بعدما اكتفى بخوض تدريبات علاجية وتأهيلية منفردة تحت إشراف الطاقم الطبي على هامش مران الفراعنة الأخير.

ولم يتمكن صلاح من المشاركة في الحصة التدريبية الجماعية رفقة زملائه في إطار التحضيرات الختامية للمواجهة الإقصائية المرتقبة أمام منتخب أستراليا يوم الجمعة المقبل في دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026، مما أثار حالة من القلق البالغ لدى الشارع الرياضي المصري والجهاز الفني للفريق.

سباق مع الزمن لتجهيز الملك المصري

ويكثف الجهاز الطبي للمنتخب جهوده لتجهيز النجم المصري ومتابعة حالته عن كثب من خلال برنامج تأهيلي مكثف لعلاجه من الإجهاد العضلي، على أمل استعادته وتجهيزه للملحمة المونديالية الحاسمة قبل السفر إلى مدينة دالاس.

وفي المقابل، يتابع المدير الفني حسام حسن الموقف بدقة واهتمام شديد لتحديد الموقف النهائي والجرعة التدريبية التي يمكن للاعب تحملها في الأيام القليلة القادمة، مع بدء دراسة كافة السيناريوهات التكتيكية المتاحة لضمان الحفاظ على القوة الهجومية للفراعنة في اللقاء الذي لا يقبل القسمة على اثنين.

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد احتلاله المركز الثاني فى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا وصيف المجموعة الرابعة، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد في المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

وتقام مباراة مصر وأستراليا، على ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء يسعى خلاله المنتخب المصري لمواصلة مشواره وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16.

تتولى شبكة beIN Sports نقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات كأس العالم 2026، ومن المنتظر أن تعلن الشبكة عن اسم المعلق قبل انطلاق اللقاء.

مشوار مصر وأستراليا في دور المجموعات

كان منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات التي أنهت دور المجموعات دون هزيمة، بعدما جمع 5 نقاط من فوز على نيوزيلندا وتعادلين أمام بلجيكا وإيران، ليحتل المركز الثاني فى المجموعة السابعة ويبلغ دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه

استهل منتخب أستراليا مشواره فى كأس العالم 2026 بفوز مهم على تركيا بنتيجة 2-0، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة فى دور المجموعات أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة، اكتفى المنتخب الأسترالي بالتعادل السلبي 0-0 أمام باراجواي، وهي النتيجة التي كانت كافية لضمان تأهله إلى دور الـ32 بعدما أنهى المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف الولايات المتحدة المتصدرة.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

اليوم السابع