الحسين عموتة يحسم مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي قبل انطلاق الموسم

تترقب إدارة النادي الأهلي القرار النهائي للمدير الفني المغربي الحسين عموتة بشأن أحمد عبد القادر، لاعب الفريق المعار إلى الكرمة العراقي، بعدما طرحت إدارة الكرة فكرة إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق مع بداية الموسم الجديد.

ويأتي ذلك فى إطار مراجعة قائمة الفريق وتحديد العناصر التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

القرار الأخير بيد عموتة

ووفقًا لمصدر داخل الأهلي، فإن إدارة الكرة تركت الحسم بالكامل للمدرب المغربي، الذي سيحدد مدى احتياجه لخدمات أحمد عبد القادر من الناحية الفنية، قبل الاستقرار على القائمة النهائية للموسم الجديد.

سيناريوهان أمام اللاعب

وفي حال منح عموتة الضوء الأخضر لعودة عبد القادر، سينضم اللاعب إلى فترة الإعداد ويبدأ مشواره مجددًا بقميص الأهلي، على أن يحصل على فرصة لإثبات نفسه ضمن المشروع الفني الجديد.

أما إذا رأى المدير الفني عدم الحاجة إلى خدماته، فستتجه إدارة النادي لتسويق اللاعب والبحث عن عرض مناسب لرحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

حسم الملف خلال أيام

ومن المنتظر أن يُحسم مستقبل أحمد عبد القادر خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار الأهلي في إنهاء ملف الراحلين والعائدين من الإعارات، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق.

اليوم السابع