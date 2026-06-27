محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا فى كأس العالم 2026

حقق محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إنجازًا غير مسبوق بعد مشاركته أساسيًا في مباراة الفراعنة أمام إيران، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل المنتخب المصري مشواره فى البطولة.

وأفادت شبكة “أوبتا” العالمية، المتخصصة فى الإحصائيات، بأن مشاركة صلاح فى هذه المباراة تمثل الظهور الخامس له أساسيًا فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليصبح بذلك أول لاعب مصري فى التاريخ يصل إلى هذا الرقم فى البطولة.

محمد صلاح يصنع المجد في كأس العالم 2026

وأضافت الشبكة أن الدقيقة 57 التي خاضها محمد صلاح قائد منتخب مصر أمام إيران تُعد الأقل له فى مباراة بكأس العالم، بعدما كان رقمه السابق الأقل هو 76 دقيقة أمام منتخب بلجيكا، ما يعكس التغيير فى إيقاع مشاركاته خلال النسخة الحالية من البطولة.

وجاءت مشاركة محمد صلاح في مباراة إيران ضمن مواجهة قوية حسمت بطاقة تأهل مصر إلى الأدوار الإقصائية من المونديال، فى إنجاز تاريخي جديد للفراعنة الذين يواصلون كتابة فصل جديد فى سجل مشاركاتهم العالمية.

ويواصل محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية في تاريخ كأس العالم، من خلال أرقام قياسية جديدة تعكس تأثيره المستمر مع المنتخب الوطني على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن محمد صلاح، قائد المنتخب، اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال لقاء إيران فى بطولة كأس العالم 2026، ما تسبب في خروجه من المباراة فى الشوط الثاني.

وأضاف حسام حسن، أن أحمد فتوح، ظهير أيسر منتخب مصر، شعر أيضاً بآلام فى الخلفية، بينما تعرض محمد عبد المنعم لكدمة فى أنكل القدم.

وأشار المدير الفني لمنتخبنا الوطني إلى أنه من المقرر أن يخضع صلاح وفتوح وعبدالمنعم لأشعة وفحوص طبية، تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، للاطمئنان عليهم وتحديد البرنامج العلاجي لتعافي الثلاثي، قبل مواجهة أستراليا بدور الـ32 المقررة إقامتها الجمعة المقبل.

اليوم السابع