موعد مباراة مصر وأستراليا فى كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، بعد نجاح “الفراعنة” فى التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب احتلال المركز الثاني فى المجموعة السابعة بالمونديال.

موعد مباراة مصر وأستراليا

تقام مباراة مصر وأستراليا الجمعة المقبل 3 يوليو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء يسعى خلاله المنتخب المصري لمواصلة مشواره وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16.

ويترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة التي تجمع الفراعنة مع المنتخب الأسترالي، حيث يتطلع منتخب مصر لمواصلة عروضه القوية في البطولة وحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

تعادل أمام إيران وتأهل وصيفًا للمجموعة

واختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات بالتعادل الإيجابي أمام إيران بهدف لكل فريق، ليضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما حل وصيفًا خلف منتخب بلجيكا في ترتيب المجموعة السابعة.

اليوم السابع