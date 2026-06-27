فى طريق الأرجنتين المحتمل.. مصر تعبر إلى دور الـ32 وتضرب موعدا مع أستراليا

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية، بعد تعادله مع إيران بهدف لمثله في ختام منافسات المجموعة السابعة، ليواصل الفراعنة مشوارهم بثبات نحو الأدوار الإقصائية.

وصافة المجموعة السابعة تمنح الفراعنة بطاقة العبور

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف بلجيكا المتصدرة، التي حسمت الصدارة، فيما جاء منتخب إيران ثالثًا برصيد 3 نقاط، في انتظار حسم موقفه ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

مواجهة قوية أمام أستراليا في دور الـ32

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الأسترالي في دور الـ32، في مواجهة قوية تجمع بين الصلابة البدنية للمنتخب الأسترالي والمهارات الفردية والتنظيم التكتيكي للفراعنة، في اختبار جديد لمسيرة الفريق في البطولة.

الأرجنتين في طريق محتمل لمصر

وفي حال نجح منتخب مصر في عبور أستراليا، فإنه قد يواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام الرأس الاخضر، في سيناريو يضع الفراعنة أمام طريق صعب نحو الأدوار المتقدمة.

طموح مصري لمواصلة الحلم العالمي

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مشواره التاريخي بكأس العالم 2026، وتخطي العقبات المتتالية، في نسخة تشهد منافسة قوية بين كبار المنتخبات العالمية وطموحات الفرق الصاعدة.

اليوم السابع