ماسيكو رجل مباراة جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية فى كأس العالم 2026

حصل ثابيلو ماسيكو لاعب منتخب جنوب أفريقيا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام كوريا الجنوبيا التي جمعتهما فجر اليوم الخميس

وحجز منتخب جنوب أفريقيا مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس على ملعب مونتيري ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى.

أهداف مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما اتسمت المباراة بالحذر الدفاعي من الجانبين، مع محاولات متبادلة لتهديد المرمى دون ترجمة حقيقية للأهداف.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب جنوب أفريقيا في كسر حالة التعادل، بعدما سجل نجمه ماسيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، مستغلًا تفوق فريقه الهجومي خلال فترات من اللقاء.

وحافظ منتخب “الأولاد” على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا تاريخيًا ضمن له التأهل إلى دور الـ32 من المونديال، مواصلًا مشواره المميز في البطولة العالمية.

تشكيل جنوب أفريقيا في مواجهة كوريا الجنوبية

– حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

– خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا.

– خط الوسط: ريليبوهيلي موفوكينج، سفيفيلو سيثول، ثيلنتي مبثا.

– خط الهجوم: أوزوين أبوليس، ثابيلو ماسيكو، إيفيدنس ماكجوبا.

تشكيل كوريا الجنوبية في مواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: هان بيوم لي، كيم مين جاي، لي تاي سوك، سيول وونج يو.

خط الوسط: هوانج هي تشان، هوانج إن بيوم، سيونج هو بايك، لي كي هيوك، لي كانج إن.

خط الهجوم: أوه هيون جيو.

ترتيب مجموعة كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا فى كأس العالم 2026

ويحتل منتخب المكسيك قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بليصبح رسميا أول المتأهلين لدور الـ32 بالمونديال،في المقابل، يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيدد 4 نقاط، وجاء منتخب كوريا الجنوبية ثالثا برصيد 3 نقاط والتشيك رابعا بنقطة وحيدة لكل منهما.

اليوم السابع