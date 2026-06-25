في مثل هذا اليوم.. الزمالك ينسحب أمام الأهلي بالقمة 77 بعد هدف حسام حسن

في مثل هذا اليوم، 25 يونيو 1996، شهدت الكرة المصرية واحدة من أكثر مباريات القمة إثارة للجدل، بعدما انسحب الزمالك من مواجهة غريمه التقليدي الأهلي في القمة رقم 77، اعتراضًا على احتساب الهدف الثاني للفريق الأحمر.

وأقيمت المباراة في ختام الأسبوع قبل الأخير من بطولة الدوري المصري، وسط صراع محتدم على اللقب، حيث دخل الفريقان اللقاء برصيد 66 نقطة لكل منهما، ما جعل المواجهة بمثابة نهائي مبكر لتحديد بطل المسابقة.

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ونجح الأهلي في التقدم خلال الشوط الثاني عن طريق المهاجم الغاني أحمد فيليكس في الدقيقة 67، قبل أن يضيف حسام حسن الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

وأثار الهدف الثاني حالة من الاعتراض داخل صفوف الزمالك، الذي رأى أن الهدف جاء من حالة تسلل، ليعترض لاعبوه وجهازهم الفني على قرار الحكم قدري عبد العظيم، قبل أن يقرر الفريق الأبيض الانسحاب من أرض الملعب وعدم استكمال المباراة.

الاهلى يحصد نقاط القمة

وبناءً على اللوائح، تم احتساب الفوز لصالح الأهلي، فيما تعرض الزمالك لعقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه، لتتحول المباراة إلى واحدة من أبرز المحطات المثيرة للجدل في تاريخ مواجهات القطبين.

وخاض الأهلي اللقاء بقيادة مديره الفني الألماني راينر هولمان، بينما قاد الزمالك فنيًا أحمد رفعت، في مواجهة لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة جماهير الكرة المصرية بعد مرور ثلاثة عقود تقريبًا على أحداثها

اليوم السابع