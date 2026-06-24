الأهلي يناقش مع بوجلبان موعد استلامه إدارة الإسكوتنج

يناقش مسئولو النادي الأهلي مع التونسي أنيس بوجلبان مدير إدارة الإسكاوتنج بالنادي، بعدما تم الاستقرار على تعيينه، قبل أن يتأجل قرار الإعلان عن تنصيبه مهام منصبه الجديد بشكل رسمي.

اليوم السابععبد الفتاح عبد المنعم – علا الشافعي

النسخه الكاملة

يناقش مسئولو النادي الأهلي مع التونسي أنيس بوجلبان مدير إدارة الإسكاوتنج بالنادي، بعدما تم الاستقرار على تعيينه، قبل أن يتأجل قرار الإعلان عن تنصيبه مهام منصبه الجديد بشكل رسمي.

وأجل الأهلي إعلان تعيين أنيس بوجلبان في إدارة الاسكاوتنج مرتين بسبب ارتباطه بمنتخب تونس الأولمبي.

مجلس الإدارة يعتمد استكمال الهيكلة الخاصة بقطاع الكرة

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استكمال هيكلة قطاع كرة القدم المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المفوضين بملف الكرة.

وجاءت على النحو التالي:

– الحسين عموتة مديرًا فنيًّا للأهلي لمدة موسمين.

– انضمام ياسر رضوان للجهاز الفني الجديد.

– تعيين عمرو أنور نائبًا لمدير الأكاديميات وأحمد السيد مساعدًا.

– تعيين أيمن أشرف ومؤمن زكريا مساعدين لرئيس قطاع الناشئين.

– استمرار وعمرو الحلواني في موقعه نائبا لرئيس قطاع الناشئين.. ورامي عادل مديرًا إداريًّا لقطاع البراعم.

اليوم السابع