شاهد ثنائية ميسي في مباراة الأرجنتين ضد النمسا

استطاع منتخب الأرجنتين أن يضع قدما فى دور الـ 32 بعد فوزه على منتخب النمسا بنتيجة 2 – 0 فى المباراة التى جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

ميسي يعتلي قمة عظماء المونديال.. البرغوث ينفرد بعرش هدافي كأس العالم

واصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين كتابة فصول جديدة من أسطورته الكروية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً، خلال مواجهة الأرجنتين والنمسا في مونديال 2026 المقام في أمريكا وكندا والمكسيك

أهداف الأرجنتين ضد النمسا

سجل هدفى منتخب الأرجنتين ليونيل ميسى فى الدقيقتين 38 و90 ليصبح الهداف التاريخى فى مسابقات كأس العالم برصيد 18 هدفا.

وجاء جدول ترتيب المجموعة العاشرة كالتالي..

1- الأرجنتين 6 نقاط (تأهل رسمياً).

2- النمسا 3 نقاط.

3- الجزائر 3 نقاط .

4- الأردن نقطة.

اليوم السابع