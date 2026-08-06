استقبال أسطورى فى تركيا.. إعلام فرنسا : شعبية صلاح تتجاوز المستطيل الأخضر

حظى انتقال النجم المصرى محمد صلاح إلى نادى طرابزون سبور التركى باهتمام واسع من وسائل الإعلام الفرنسية، التى سلطت الضوء على الاستقبال الجماهيرى الحافل الذى رافق وصوله، معتبرة أن هذا الاحتفاء يعكس مكانة استثنائية يتمتع بها اللاعب على الساحة الكروية العالمية، وشعبية جارفة تتجاوز حدود الملاعب.

ليكيب ترصد استقبال الجماهير لـ”ملك مصر”

وفي هذا السياق، ركزت صحيفة “ليكيب” على مشاهد الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها آلاف المشجعين النجم المصري في مدينة طرابزون، ووصفت الأجواء بأنها تليق بـ”ملك مصر”، في ظل حضور كثيف للجماهير التي أضاءت محيط المطار بالألعاب النارية ورددت الهتافات احتفاءً بصفقة وصفتها الصحيفة بأنها من العيار الثقيل.

كما أبرزت الصحيفة دهشة صلاح من حجم هذا الاستقبال، إلى جانب تصريحاته التي أكد فيها عزمه على مواصلة تحقيق البطولات مع فريقه الجديد، والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والأوروبي.

فيما تناولت صحيفة “لو باريزيان” الجوانب المالية والتنظيمية للصفقة، مشيرة إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 34 عاماً، وقع عقداً لمدة موسمين مع خيار التمديد، براتب سنوي ضخم يُقدر بـ 17 مليون يورو يضعه ضمن أعلى الأجور في أوروبا.

وقارنت الصحيفة بين هذا الراتب ونظيره للنجم عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2025 والذي يتقاضى 18 مليون يورو سنوياً مع باريس سان جيرمان.

جماهير تركيا تستقبل صلاح

ورصدت الصحيفة حالة الحشد غير المسبوقة التي صاحبت وصوله منذ لحظة هبوطه في إسطنبول وحتى انتقاله إلى طرابزون، حيث انتظره مئات المشجعين في محيط مطار أتاتورك، وشق اللاعب الدولي المصري طريقه وسط الحشود كـ”نجم روك”. ولفتت الصحيفة إلى الإجراءات التي اتخذها النادي لتنظيم هذا التدفق الجماهيري، بما في ذلك دعوة المشجعين لتجنب استخدام السيارات الخاصة والمشاعل، حفاظاً على السلامة العامة وعدم تعطيل حركة الطيران.

بدورها، اعتبرت شبكة “آر إم سي سبورت” أن التعاقد مع صلاح يمثل رسالة قوية من طرابزون سبور في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي، الذي توج به آخر مرة عام 2022، إلى جانب تعزيز حظوظه في المنافسات الأوروبية. وأشارت الشبكة إلى أن راتب صلاح الضخم يضاهي أجور كبار نجوم القارة مثل ديمبيلي، صاحب الأجر الأعلى في الدوري الفرنسي.

ولفتت إلى المسيرة الحافلة للنجم المصري، الذي سجل 257 هدفاً مع ليفربول وحقق إنجازات عديدة، مؤكدة أن انتقاله إلى تركيا يشكل بداية فصل جديد في مسيرته الاحترافية، دون أن يؤثر ذلك على شعبيته التي لا تزال في قمتها.

الإعلام الفرنسى يبرز التأثير الجماهيرى لصلاح

وفي الإطار ذاته، أبرزت قناة “فرانس 24” البعد الإنساني والجماهيري لهذه الصفقة، من خلال نقل مشاهد لمشجعين انتظروا لساعات طويلة في المطارات لرؤية اللاعب، ورفعوا لافتات ترحب به وتصفه بـ”هدية الله”. كما نوهت إلى الأثر الثقافي والإعلامي لانضمام صلاح إلى الدوري التركي، في ظل وجود نجوم بارزين آخرين، ما من شأنه رفع جاذبية البطولة وزيادة قيمتها التسويقية.

ولم تغفل القناة الجانب الطريف، حيث نقلت تعليق شقيقة اللاعب التي مازحت متابعيها بشأن عودتها لمتابعة المسلسلات التركية، في إشارة إلى التأثير الواسع للصفقة خارج الإطار الرياضي.

وتلتقي رؤية وسائل الإعلام الفرنسية عند نقطة جوهرية، مفادها أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور يتجاوز حدود الصفقة الكروية التقليدية، ليصبح حدثًا جماهيريًا وإعلاميًا بامتياز؛ يعكس حجم الشغف الذي يثيره «الملك المصري» أينما حلّ، ويؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم اللعبة في العالم، وظاهرة استثنائية عابرة للحدود تفرض حضورها وصناعة الحدث داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

اليوم السابع