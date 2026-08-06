الصفقات العربية تسيطر على الميركاتو الصيفى في مصر.. أبرزها ثنائى الأهلى

فرضت الصفقات العربية حضورها بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اتجهت العديد من أندية الدوري المصري الممتاز إلى تدعيم صفوفها بلاعبين من المغرب والجزائر وفلسطين والعراق، استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

الصفقات العربية فى الدوري الممتاز

وجاء الأهلي في مقدمة الأندية التي دعمت صفوفها بعناصر عربية، بعدما تعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما نجح أبو قير للأسمدة، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، في ضم الفلسطيني بشار شوبكي قادمًا من الترسانة الليبي، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك خبرات عربية.

وفي سيراميكا، تعاقد النادي مع العراقي بيتر كوركيس، بينما عزز المقاولون العرب قائمته بضم الثنائي الفلسطيني أنس بني عودة ومحمد صندوقة.

وشهدت صفوف المصري البورسعيدي انضمام الثنائي الجزائري خير الدين طوال والمغربي عبد الله الزياني، فيما تعاقد زد مع الفلسطيني وجدي نبهان.

ولم تغب الأندية الأخرى عن سباق الصفقات العربية، حيث ضم غزل المحلة الجزائري فارس نشاط، بينما تعاقد طلائع الجيش مع المغربي وليد بنبلة.

ويعكس الإقبال على اللاعبين العرب رغبة الأندية المصرية في الاستفادة من تقارب أسلوب اللعب وسهولة التأقلم، إلى جانب الجودة الفنية التي يقدمها العديد من المحترفين العرب، في ظل المنافسة المنتظرة على لقب الدوري والمراكز المتقدمة خلال الموسم الجديد.

سباق محلي لحسم صفقات الموسم الجديد

من ناحية أخري، تواصل أندية الدوري المصري الممتاز سباقها مع الزمن لحسم صفقاتها الصيفية، قبل إسدال الستار على فترة القيد الأولى استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027، وتسعى الأندية إلى إنهاء جميع الملفات المتعلقة بالتعاقدات الجديدة، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب، من أجل تسجيلهم في الموعد المحدد وتجهيزهم للمشاركة مع فرقهم منذ الجولة الأولى للدوري، ويشهد ميركاتو الصيف الحالي نشاطًا ملحوظًا بين مختلف الأندية، في ظل سعي كل فريق لتدعيم صفوفه وفقًا لاحتياجاته الفنية.

موعد غلق باب القيد الصيفي

فيما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 15 أغسطس الجاري موعدًا لغلق باب القيد الصيفي للأندية، ليكون آخر فرصة أمام الفرق لإنهاء إجراءات تسجيل صفقاتها الجديدة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، وتسابق إدارات الأندية الوقت خلال الأيام الأخيرة من فترة القيد، لحسم المفاوضات الجارية واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل اللاعبين في الموعد المحدد.

اليوم السابع