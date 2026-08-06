منتخب مصر للناشئات يواجه الصين اليوم في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

يواجه منتخب مصر للناشئات لكرة اليد في الرابعة عصر اليوم الخميس، منتخب الصين، في إطار ربع نهائي بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا في رومانيا.

نجح منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا فى تحقيق الفوز الخامس ببطولة العالم المقامة فى رومانيا بالفوز على نظيره الدنمارك بنتيجة 23-22، فى إطار ثانى مواجهات الدور الرئيسى والتي تستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، وذلك بعد تأهله إلى الدور الرئيسي متصدرًا مجموعته عن جدارة.

تأهل رسميا منتخب ناشئات كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 28- 27 فى ريمونتادا قوية قبل التأكيد على التفوق بالفوز على الدنمارك.

نتائج قوية لمنتخب الناشئات في الدور الأول

وحقق منتخب الناشئات لكرة اليد بقيادة مديره الفنى محمد عبد الكريم، نتائج قوية في الدور الأول، ليتحول إلى حديث البطولة والحصان الأسود الرابح، بعدما فرض نفسه بقوة في مجموعة وُصفت بـ”مجموعة الموت”، وضمت منتخبي كرواتيا وصيف أوروبا، وفرنسا أحد أقوى المنتخبات العالمية، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بفوز تاريخي كاسح على منتخب فيجي بنتيجة 83-17، في واحدة من أكبر نتائج البطولة.

وقدم المنتخب المصري عروضًا استثنائية، بعدما حقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية على كرواتيا وفرنسا وفيجي، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي في صدارة المجموعة، ويؤكد أنه أحد أبرز المرشحين لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم

وتضم قائمة لاعبات منتخب مصر المشاركات في بطولة العالم، في حراسة المرمى الثلاثي جنى أحمد، وجيداء كامل، وريتاج محمد. وفي الخط الخلفي، تشارك في مركز الظهير الأيسر كل من جودي متولي، وسندس عصام، وفرح فرج، بينما يقود مركز الظهير الأيمن الثلاثي ملك عمرو، ومريم صلاح، وحبيبة محمود، إلى جانب صانعات الألعاب ميرنا أشرف، وريم إيهاب، وياسمين حسن. أما على مستوى الأجنحة، فتتواجد في الجناح الأيسر كل من جويرية تامر ومي شريف، وفي الجناح الأيمن الثنائي ملك خميس وفريدة أبو المجد، فيما تكتمل القائمة في مركز الدائرة باللاعبتين زينة عمرو وزينة محمود.

اليوم السابع