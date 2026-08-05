قبل القرعة اليوم.. سباق مشتعل بين أندية الدوري لحسم الصفقات قبل غلق باب القيد

تدخل أندية الدوري المصري الممتاز مرحلة الحسم في سوق الانتقالات الصيفية، قبل أيام من غلق باب القيد الأول، وذلك بالتزامن مع إقامة قرعة الموسم الجديد 2026-2027 اليوم الأربعاء، في ظل سعي كل فريق لاستكمال قائمته قبل ضربة البداية.

سباق لحسم صفقات الموسم الجديد

تواصل أندية الدوري الممتاز سباقها مع الزمن لإنهاء تعاقداتها الصيفية، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب، من أجل قيدهم وتجهيزهم للمشاركة منذ الجولة الأولى من المسابقة.

ويشهد الميركاتو الصيفي نشاطًا كبيرًا بين مختلف الأندية، مع استمرار المفاوضات لحسم عدد من الصفقات، وفقًا لاحتياجات الأجهزة الفنية، في محاولة لتدعيم الصفوف بأفضل العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد.

15 أغسطس آخر موعد للقيد

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 15 أغسطس الجاري موعدًا لغلق باب القيد الصيفي، ليكون آخر فرصة أمام الأندية لإنهاء إجراءات تسجيل الصفقات الجديدة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وتكثف إدارات الأندية جهودها خلال الأيام الأخيرة من فترة القيد، من أجل إنهاء المفاوضات الجارية واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل اللاعبين، لضمان جاهزيتهم مع انطلاق الموسم الجديد.

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اليوم السابع