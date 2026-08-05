رحلة التأهل لأمم أفريقيا 2027.. أجندة مزدحمة وطموحات كبيرة لمنتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض تحدٍ جديد مع انطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في مجموعة تضم منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ويأمل المنتخب في استغلال البداية القوية لحصد أكبر عدد من النقاط مبكرًا، من أجل الاقتراب سريعًا من حجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية، خاصة بعد المشاركة المشرفة في كأس العالم 2026.

انطلاقة قوية في سبتمبر

يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، حيث يواجه منتخب أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يلتقي منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية. وتمثل هاتان المباراتان أهمية كبيرة للجهاز الفني، الذي يستهدف تحقيق العلامة الكاملة ووضع المنتخب على قمة المجموعة منذ البداية.

مواجهتا مالاوي تحسمان منتصف المشوار

يعود المنتخب الوطني إلى المنافسات خلال فترة التوقف الدولي من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، عندما يواجه منتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا في الجولتين الثالثة والرابعة، وتعد هاتان المواجهتان من أبرز محطات التصفيات، نظرًا لما تمثله نتائجهما من تأثير مباشر على شكل المنافسة داخل المجموعة وفرص التأهل.

ختام التصفيات في مارس 2027

ويختتم الفراعنة مشوارهم في التصفيات خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027، حيث يلتقون منتخب أنجولا في الجولة الخامسة، قبل إسدال الستار على التصفيات بمواجهة جنوب السودان في الجولة السادسة. ويسعى منتخب مصر لإنهاء التصفيات بأفضل صورة ممكنة، وحسم التأهل رسميًا قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة، مستفيدًا من الاستقرار الفني والخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

اليوم السابع