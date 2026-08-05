من صلاح إلى محرز.. أساطير الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات المجانية

في عالم كرة القدم، لا تضمن الأسماء الكبيرة دائمًا الاستقرار، فبعد سنوات من التألق في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أعرق البطولات الأوروبية والمحلية، وجد عدد من أبرز نجوم اللعبة أنفسهم خارج أسوار الأندية، ينتظرون مكالمة قد تمنحهم بداية فصل جديد في مسيرتهم.

ومع استمرار سوق الانتقالات الصيفية، تضم قائمة اللاعبين الأحرار أسماء صنعت التاريخ في البريميرليج، يتقدمها المصري محمد صلاح، إلى جانب الجزائري رياض محرز، والبرازيلي فابينيو، والإنجليزي جادون سانشو، والمصري محمد النني، في مشهد يعكس كيف يمكن أن تتحول نجومية الأمس إلى فرصة ذهبية للأندية الباحثة عن صفقات مجانية.

محمد صلاح.. أسطورة ليفربول في انتظار تحدٍ جديد

يتصدر محمد صلاح قائمة أبرز اللاعبين المتاحين مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أسدل الستار على رحلته التاريخية مع ليفربول، لينهي واحدة من أنجح التجارب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وخلال مشواره مع “الريدز”، رسخ قائد منتخب مصر مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، بعدما سجل 257 هدفًا في 442 مباراة، وقاد الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، إلى جانب عدد من البطولات المحلية، فضلًا عن تحقيقه العديد من الجوائز الفردية.

رياض محرز.. بطل مانشستر سيتي يبحث عن محطة جديدة

يأتي الجزائري رياض محرز ضمن أبرز النجوم المتاحين في سوق الانتقالات، عقب نهاية مشواره مع الأهلي السعودي، بعدما قدم مستويات مميزة على الصعيدين المحلي والقاري.

وقبل انتقاله إلى الدوري السعودي، صنع رياض محرز تاريخًا كبيرًا في إنجلترا، سواء مع ليستر سيتي عندما قاده لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي في واحدة من أكبر مفاجآت كرة القدم، أو مع مانشستر سيتي، حيث حصد العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

فابينيو.. ارتكاز الخبرة في قائمة الصفقات المجانية

دخل البرازيلي فابينيو قائمة اللاعبين الأحرار عقب انتهاء تجربته مع الاتحاد السعودي، ليصبح هدفًا محتملًا للأندية الباحثة عن لاعب وسط دفاعي يمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الكبرى.

وكان فابينيو أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع المدرب يورجن كلوب داخل ليفربول، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بفضل قدرته على افتكاك الكرة، وحماية الخط الخلفي، وإدارة نسق اللعب.

جادون سانشو.. من صفقة بـ85 مليون يورو إلى لاعب حر

يمثل جادون سانشو أحد أكثر الأسماء إثارة في سوق الانتقالات، بعدما انتهت علاقته بمانشستر يونايتد، ليصبح لاعبًا حرًا في انتظار استعادة بريقه، بعدما توج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي مع أستون فيلا.

وكان سانشو من أبرز المواهب الإنجليزية عندما ضمه مانشستر يونايتد قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو عام 2021، لكن تجربته في “أولد ترافورد” لم ترتقِ إلى التوقعات.

ومع ابتعاده عن الأضواء، اضطر اللاعب مؤخرًا للتدرب مع فريق فليكستون المنافس في الدرجة العاشرة الإنجليزية للحفاظ على جاهزيته، في انتظار حسم مستقبله مع أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه.

محمد النني.. خبرة كبيرة تبحث عن تجربة جديدة

بدوره، يدخل محمد النني سوق الانتقالات لاعبًا حرًا، بعدما أنهى تجربته الأخيرة مع نادي الجزيرة الإماراتي، وسط اهتمام من عدد من الأندية العربية بالحصول على خدماته.

ويملك لاعب الوسط المصري مسيرة مميزة في الملاعب الإنجليزية، بعدما انضم إلى آرسنال في يناير 2016 بتوصية من المدرب الفرنسي آرسين فينجر، في صفقة بلغت قيمتها 12.5 مليون يورو، ليصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص “الجانرز”.

وخاض النني 161 مباراة مع آرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 أهداف، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017، والدرع الخيرية عامي 2018 و2021، ووصل إلى حمل شارة قيادة الفريق، قبل أن يبدأ الآن رحلة البحث عن محطة جديدة يواصل خلالها مشواره في الملاعب.

اليوم السابع