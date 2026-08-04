عبد الله السعيد يعود اليوم للقاهرة للانضمام لمعسكر الزمالك

يعود، اليوم الثلاثاء، عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمًا من اليونان، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، قبل انطلاق فترة الإعداد.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق والمشاركة في برنامج الإعداد للموسم الجديد بمعسكر العاصمة الجديدة.

السعيد ينضم لمعسكر الزمالك غدا

ومن المقرر أن يلتحق عبد الله السعيد غدا الأربعاء، بمعسكر الفريق المقام بالعاصمة الجديدة، بعد انتهاء الإجازة التي قضاها خارج البلاد.

ويأتي انضمام اللاعب في إطار استكمال صفوف الزمالك خلال المعسكر الحالي، الذي يستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

اليوم السابع