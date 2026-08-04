نيمار يتصدر.. قائمة تاريخية تكشف أغلى صفقات النجوم البرازيليين

لا يزال اللاعب البرازيلي واحدًا من أهم الأصول في سوق الانتقالات العالمي، مع استمرار الأندية الكبرى في دفع أرقام قياسية للتعاقد مع نجوم السامبا، إذ تكشف الأرقام عن تصاعد ملحوظ في قيمة الصفقات خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع دخول أندية الدوري الإنجليزي بقوة في المنافسة.

نيمار في الصدارة.. رقم قياسي صامد

يتصدر نيمار قائمة أغلى انتقالات اللاعبين البرازيليين عبر التاريخ، بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، في الصفقة الأغلى بتاريخ كرة القدم.

لا يكتفي نجم السيلساو بالصدارة، بل يتواجد في القائمة بثلاث صفقات ضخمة تؤكد قيمته التسويقية الاستثنائية.

سيطرة برازيلية على سوق الانتقالات تاريخيًا

تؤكد هذه الأرقام أن البرازيل ستظل منجم المواهب الأول في كرة القدم، مع استمرار هيمنة لاعبيها على قوائم الصفقات الكبرى، في ظل الطلب العالمي المتزايد على مهاراتهم وقدرتهم على صناعة الفارق.

الدوري الإنجليزي الوجهة الأبرز

تشير القائمة إلى الحضور القوي لأندية الدوري الإنجليزي، التي أصبحت الوجهة الأكثر جذبًا للنجوم البرازيليين في السنوات الأخيرة، في ظل القوة المالية والتنافسية الكبيرة.

كما تعكس الصفقات الحديثة اتجاهًا واضحًا نحو تضخم أسعار اللاعبين، مع دخول أندية جديدة وخطط استثمارية ضخمة رفعت سقف التعاقدات إلى مستويات غير مسبوقة.

أغلى صفقات اللاعبين البرازيليين في التاريخ

أغلى صفقات اللاعبين البرازيليين في تاريخ كرة القدم، وفقًا لإحصائية منصة PopFoot المتخصصة:

نيمار- من برشلونة إلى باريس سان جيرمان موسم 2017 2018 مقابل 222 مليون يورو

فيليب كوتينيو- من ليفربول إلى برشلونة موسم 2017 2018 مقابل 135 مليون يورو

أنتوني- من أياكس إلى مانشستر يونايتد موسم 2022 2023 مقابل 95 مليون يورو

نيمار- من باريس سان جيرمان إلى الهلال موسم 2023 2024 مقابل 90 مليون يورو

نيمار- من سانتوس إلى برشلونة موسم 2013 2014 مقابل 88 مليون يورو

آرثر ميلو- من برشلونة إلى يوفنتوس موسم 2020 2021 مقابل 80.6 مليون يورو

ماتيوس كونيا- من وولفرهامبتون إلى مانشستر يونايتد موسم 2025 2026 مقابل 74.2 مليون يورو

أليسون بيكر- من روما إلى ليفربول موسم 2018 2019 مقابل 72.5 مليون يورو

كاسيميرو- من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد موسم 2022 2023 مقابل 70 مليون يورو

كاكا- من ميلان إلى ريال مدريد موسم 2009 2010 مقابل 67 مليون يورو

جواو بيدرو- من برايتون إلى تشيلسي موسم 2025 2026 مقابل 63.7 مليون يورو

أوسكار- من تشيلسي إلى شنغهاي موسم 2016 2017 مقابل 60 مليون يورو

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