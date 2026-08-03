الضغوط تتزايد على إنفانتينو.. ويلز تسحب الثقة وإنجلترا فى الطريق

تتصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مع اتساع دائرة الاعتراضات على قيادته، عقب فشل مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وهو المشروع الذي أثار انتقادات واسعة داخل أروقة كرة القدم العالمية

ويلز تسحب الثقة وإنجلترا تقترب

وكشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين لوكالة رويترز، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يستعد للانضمام إلى نظيره الويلزي في سحب دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيسًا لـ«فيفا» خلال الولاية الممتدة من 2027 إلى 2031، في خطوة قد تزيد من الضغوط على الرئيس الحالي قبل الانتخابات المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي قد تراجع، الجمعة الماضية، عن خطته الطموحة لبيع نحو 20% من كيان جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية لعدد من البطولات، وفي مقدمتها كأس العالم، بعدما واجه المشروع معارضة قوية من الاتحادات القارية وأصحاب المصلحة، رغم استهدافه جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين في القطاع الخاص.

وأعاد التخلي عن المشروع فتح باب التساؤلات حول مستقبل إنفانتينو، الذي يواجه تدقيقًا متزايدًا بشأن أسلوب إدارته للاتحاد الدولي، وسط مطالبات بإعادة النظر في نهج الحوكمة والشفافية داخل «فيفا».

وكان الاتحاد الويلزي لكرة القدم أول اتحاد وطني يعلن رسميًا سحب دعمه لترشح إنفانتينو لولاية جديدة، مؤكدًا في بيان أن سلسلة من الإخفاقات في مجالات الحوكمة والقيادة وإدارة أصحاب المصلحة والتواصل أفقدت رئيس «فيفا» ثقة الاتحاد.

وقال الاتحاد الويلزي: «الإخفاقات الأخيرة في الحوكمة والإجراءات والقيادة والقيم وإدارة أصحاب المصلحة والتواصل وسلامة التقدير أوصلتنا إلى قناعة بأن السيد جياني إنفانتينو فقد ثقة الاتحاد الويلزي لكرة القدم للاستمرار على رأس قيادة كرة القدم العالمية».

وأضاف البيان أن «عدم وضع مصلحة كرة القدم فوق كل اعتبار يمثل إخفاقًا لا يمكننا قبوله»، مؤكدًا أن قرار سحب الدعم يأتي انطلاقًا من مسؤولية الاتحاد تجاه مستقبل اللعبة.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بريطانية، من بينها صحيفة الجارديان، بأن الاتحاد الإنجليزي يتجه لاتخاذ موقف مماثل، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات إدارة الاتحاد الدولي، وهو ما يعكس تنامي حالة الاستياء داخل الكرة الأوروبية من قيادة إنفانتينو، ويضع مستقبله على رأس «فيفا» أمام اختبار صعب مع اقتراب موعد الانتخابات.

اليوم السابع