الكل يريد محمد صلاح.. تعرف على كل الأندية المهتمة بضم الفرعون بالمجان

اشتعلت المنافسة بين عدد من الأندية العالمية للحصول على خدمات محمد صلاح، نجم منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله، بعدما أصبح هدفًا لعدة أندية تسعى للاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية والتسويقية عقب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضى وأصبح لاعبًا حرًا للانتقال بالمجان خلال الصيف الجارى.

تعرف على الأندية المهتمة بضم محمد صلاح

ويتصدر نادي بشكتاش التركي قائمة المهتمين بضم قائد منتخب مصر، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، قبل أن تتعثر بسبب خلافات تتعلق بحقوق الصورة والعوائد التجارية، لتتوقف الصفقة مؤقتًا مع استمرار إمكانية استئنافها حال التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وفي الوقت ذاته، دخل طرابزون سبور التركى بقوة على خط المفاوضات، حيث كشفت تقارير تركية عن تقديم النادي عرضًا رسميًا لمحمد صلاح، مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن سير المباحثات، في محاولة لاستغلال تعثر مفاوضات بشكتاش وخطف الصفقة.

كما يواصل أتلتيكو مدريد الإسباني مراقبة موقف اللاعب، واضعًا اسمه ضمن أبرز الخيارات لتدعيم خط الهجوم، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، بينما يحظى صلاح أيضًا باهتمام من أندية الدوري السعودي، يتقدمها الاتحاد والدرعية، اللذان يسعيان لإبرام صفقة من العيار الثقيل تعزز من قوة المنافسة في الدوري السعودي.

ولم يقتصر السباق على أوروبا وآسيا، إذ دخل نادي سبورتنج كنساس سيتي الأمريكي دائرة المنافسة، في إطار سعي أندية الدوري الأمريكي للتعاقد مع نجوم الصف الأول عالميًا، مستفيدة من القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

ورغم تعدد العروض، لم يحسم محمد صلاح وجهته المقبلة حتى الآن، حيث يواصل دراسة جميع الخيارات المطروحة بالتنسيق مع وكيل أعماله، للمفاضلة بين الجوانب الرياضية والمالية والتسويقية، قبل اتخاذ القرار النهائي الذي ينتظره عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها، في واحدة من أكثر صفقات الميركاتو الصيفي إثارة.

اليوم السابع