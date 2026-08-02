الذكاء الاصطناعي يتوقع ملوك الكرة الذهبية حتى 2040.. يامال فى الصدارة

تُعد جائزة الكرة الذهبية أرفع تكريم فردي فى عالم كرة القدم، فهي ليست مجرد جائزة عابرة، بل علامة فارقة تفصل بين النجوم الكبار والأساطير الخالدة، وعلى مدار تاريخها ارتبط اسمها بأعظم اللاعبين، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 ألقاب.

الكرة الذهبية حتى 2040.. الذكاء الاصطناعي يتوقع ملوك عرش أفضل لاعب فى العالم

مع نهاية حقبة هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة، أصبح الصراع مفتوحًا أمام جيل جديد من المواهب التي تستعد لكتابة تاريخها الخاص، بداية من لامين يامال وصولًا إلى أسماء شابة قد تصبح وجوه كرة القدم خلال العقدين المقبلين.

بالاعتماد على توقعات الذكاء الاصطناعي، كشفت شبكة “GiveMeSport” البريطانية قائمة الفائزين المحتملين بالكرة الذهبية خلال الفترة من 2026 حتى 2040، في سيناريو مليء بالمفاجآت، بعدما طلبت من موقع ChatGPT التنبؤ بالفائزين المنتظرين بالجائزة، اعتمادًا على مستوى اللاعبين الحالي، وأعمارهم، وإمكانياتهم المستقبلية، ليكشف الذكاء الاصطناعي عن قائمة تضم أبرز المواهب المرشحة لاعتلاء عرش كرة القدم العالمية خلال السنوات المقبلة.

ورغم أن التوقعات تبقى افتراضية ولا يمكن اعتبارها نتائج مؤكدة، فإنها تقدم تصورًا مثيرًا للصراع المنتظر بين جيل جديد من النجوم، قد يشهد ظهور أسماء قادرة على منافسة أساطير اللعبة عبر التاريخ.

2026.. لامين يامال يقترب من أول كرة ذهبية

يتوقع الذكاء الاصطناعي أن يكون النجم لامين يامال أول المتوجين في الحقبة الجديدة نسخة الكرة الذهبية 2026، خاصة مع تألقه اللافت مع برشلونة ومنتخب إسبانيا.

جاء في التفسير أن فوز لامين يامال بكأس العالم 2026، بجانب استمراره في صناعة الفارق مع ناديه، قد يجعله أحد أصغر اللاعبين في التاريخ حصولًا على الجائزة.

يمتلك لامين يامال بالفعل أرقامًا استثنائية، بعدما أصبح أحد أهم عناصر برشلونة، ونجح في تسجيل وصناعة العديد من الأهداف رغم صغر سنه.

.. مبابي يحقق حلم الكرة الذهبية

يرى الذكاء الاصطناعي أن عام 2027 قد يكون موعد تتويج الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى.

رغم قيادته فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، وخوضه سنوات مليئة بالأرقام القياسية، لم يتمكن مبابي من حصد الكرة الذهبية حتى الآن، لكن استمرار معدله التهديفي مع ريال مدريد قد يمنحه الجائزة أخيرًا.

2028.. موسيالا يدخل قائمة العظماء

يأتي الألماني جمال موسيالا كمرشح بارز للفوز بالجائزة عام 2028، حيث يتوقع الذكاء الاصطناعي أن يصل نجم بايرن ميونخ إلى قمة مستواه في منتصف العشرينيات، ليصبح أحد أبرز اللاعبين القادرين على حسم المباريات الكبرى.

2029.. يامال يعود للصدارة من جديد

لم يكتفِ الذكاء الاصطناعي بترشيح لامين يامال مرة واحدة، بل توقع فوزه الثاني بالكرة الذهبية عام 2029.

في حال استمر اللاعب الإسباني بنفس التطور، فقد يصبح أحد أصغر اللاعبين الذين يحققون أكثر من لقب في تاريخ الجائزة.

2030.. إندريك يقود البرازيل نحو المجد

اختار الذكاء الاصطناعي البرازيلي إندريك للفوز بالكرة الذهبية في عام كأس العالم، حيث يرتبط السيناريو المتوقع بتألقه مع منتخب البرازيل وقيادته لتحقيق اللقب العالمي، خاصة أن المهاجم الشاب يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب القادمة من بلاد السامبا.

2031.. فيرتز يستعيد مكانته بين الأفضل

وقع الاختيار على الألماني فلوريان فيرتز للفوز بالجائزة عام 2031، حيث يمتلك لاعب الوسط الموهوب سجلًا قويًا بعد دوره الكبير في تتويج باير ليفركوزن بالدوري الألماني، ويُنتظر أن يصبح قائدًا لأحد أكبر أندية أوروبا.

2032.. يامال يكتب التاريخ بثالث كرة ذهبية

يتوقع الذكاء الاصطناعي أن يحقق لامين يامال الكرة الذهبية الثالثة في مسيرته عام 2032.

في حال تحقق ذلك، سيدخل اللاعب الإسباني نادي الأساطير بجانب أسماء مثل كرويف وبلاتيني وفان باستن.

2033.. إستيفاو موهبة البرازيل الجديدة

يرى الذكاء الاصطناعي أن البرازيلي إستيفاو ويليان سيكون نجم المرحلة المقبلة، حيث يُنظر إلى لاعب تشيلسي الشاب باعتباره أحد أبرز المواهب البرازيلية منذ نيمار، بفضل مهاراته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق.

2034.. ديزيريه دوي يواصل السيطرة الفرنسية

رشح الذكاء الاصطناعي الفرنسي ديزيريه دوي للفوز بالكرة الذهبية، حيث يمتلك اللاعب رصيدًا قويًا بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح من أبرز الأجنحة في كرة القدم العالمية.

.. كوبارسي يكسر هيمنة المهاجمين

في اختيار مفاجئ، توقع الذكاء الاصطناعي فوز المدافع الإسباني باو كوبارسي بالجائزة.

سيكون تتويجه تاريخيًا، باعتباره أحد المدافعين القلائل الذين حصلوا على الكرة الذهبية، بعد بيكنباور وكانافارو.

2036.. إيمري قائد الوسط الفرنسي

اختار الذكاء الاصطناعي لاعب باريس سان جيرمان وارن زاير إيمري للفوز بالجائزة، حيث يُتوقع أن يصل لاعب الوسط الفرنسي إلى قمة نضجه الكروي في الثلاثينيات، ليصبح أحد أفضل المتحكمين في إيقاع المباريات.

2037.. أردا جولر يحقق حلم تركيا

يتوقع الذكاء الاصطناعي أن يصبح التركي أردا جولر أفضل لاعب في العالم عام 2037.

يملك لاعب ريال مدريد موهبة استثنائية في صناعة اللعب والتسديد، وقد يتحول إلى أحد أبرز نجوم الكرة الأوروبية.

2038.. إتشيفيري يحمل راية الأرجنتين

اختار الذكاء الاصطناعي الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري لخلافة نجوم بلاده الكبار، حيث يمتلك لاعب مانشستر سيتي مهارات هجومية جعلته أحد أبرز المواهب المنتظرة في كرة القدم العالمية.

2039.. ماستانتونو خليفة ميسي المحتمل

يرى الذكاء الاصطناعي أن الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو قد يصبح وريث ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين، حيث يتميز اللاعب الشاب بالرؤية والمهارة والقدرة على التسجيل وصناعة اللعب.

2040.. كوبي ماينو يختم التوقعات

آخر الأسماء في القائمة هو الإنجليزي كوبي ماينو، الذي توقع الذكاء الاصطناعي تتويجه بالكرة الذهبية في سن 35 عامًا.

سيكون فوزه، حال تحقق، واحدًا من أكبر المفاجآت في تاريخ الجائزة، خاصة أن لاعبين قليلين فقط نجحوا في الفوز بها بهذا العمر.

الكرة الذهبية.. هل تتحقق توقعات الذكاء الاصطناعي؟

رغم قوة الأسماء الموجودة في القائمة، تبقى الكرة الذهبية واحدة من أكثر الجوائز صعوبة في التوقع، لأنها لا تعتمد فقط على الموهبة، بل تتأثر بالألقاب الجماعية، والبطولات الكبرى، والأداء في اللحظات الحاسمة.

لكن المؤكد أن الجيل الجديد من يامال ومبابي وموسيالا وغيرهم يستعد لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم العالمية، وقد نشهد خلال السنوات المقبلة صراعًا لا يقل إثارة عن حقبة ميسي ورونالدو.

اليوم السابع