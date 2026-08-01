تشيلسي يقترب من تحصين جواو بيدرو بعقد جديد بعد تألقه مع البلوز

تتجه إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي إلى مكافأة مهاجمها البرازيلي جواو بيدرو بعقد جديد يتضمن تحسينات مالية، فى ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ انضمامه إلى صفوف “البلوز”، ليصبح أحد الركائز الأساسية في مشروع النادي خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت صحيفة The New York Times أن مسؤولي تشيلسي يشعرون بارتياح كبير تجاه الأداء الذي يقدمه المهاجم البرازيلي، سواء على المستوى الفني أو تأثيره داخل المجموعة، وهو ما دفع الإدارة إلى بدء التحرك لتمديد عقده وضمان استمراره على المدى الطويل.

جائزة الأفضل تتوج موسماً استثنائياً

وكان تشيلسي قد أعلن فوز جواو بيدرو بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم 2025-2026، بعد مساهماته الحاسمة في مختلف البطولات، ليؤكد نجاحه في فرض نفسه سريعًا داخل التشكيلة الأساسية.

وواصل المهاجم البرازيلي تألقه بتسجيل 20 هدفًا في جميع المسابقات، رغم تبقي جولتين على نهاية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال الموسم.

إنجاز تاريخي يعزز قرار التجديد

ولم تتوقف بصمة جواو بيدرو عند الأرقام التهديفية، بل دخل أيضًا قائمة مميزة في تاريخ تشيلسي، بعدما أصبح اللاعب الحادي عشر فقط في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل 20 هدفًا أو أكثر خلال موسمه الأول مع النادي.

ويعكس توجه إدارة تشيلسي نحو تجديد عقد اللاعب حجم القناعة بإمكاناته، ورغبة النادي في الحفاظ على أحد أبرز عناصره الهجومية، ضمن خطته لبناء فريق قادر على المنافسة على جميع الألقاب خلال السنوات المقبلة.

اليوم السابع