“الألم شديدٌ للغاية” .. ميسي يعود إلى تدريبات إنتر ميامي

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات فريق إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس، بعد عشرة أيامٍ من خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وعاد قائد الفريق إلى ملعب التدريبات مع زميله في الإنتر الأوروجوياني لويس سواريز في مقطع فيديو، نشره النادي بحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

كان قائد الأرجنتين كتب في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي للنهائي: «الألم شديدٌ للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح، لكنني أحتفظ أيضًا بكل الجوانب الإيجابية».

ويلتقي إنتر ميامي فريق كولومبوس كرو، الأحد، في الدوري المحلي قبل أن يستهل مشواره في كأس الرابطتين، المسابقة المشتركة بين أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي، الأربعاء المقبل، بمواجهة سان لويس.

المصري اليوم