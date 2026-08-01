ريال مدريد في بروفة قوية أمام فيورنتينا قبل الموسم الجديد

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فيورنتينا الإيطالي في تمام السابعة مساء في المباراة الودية في المباراة التي تجمعهما على ملعب ” سبورت بارك كلاجنفورت ” في النمسا ضمن سلسلة المعسكرات التحضيرية المكثفة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-27.

الريال ضد فيورنتينا

ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو إلى فرض بصمته الفنية وتطوير أداء ريال مدريد، لتجهيز الميرنجي بصورة مثالية قبل بداية الموسم الجديد بشكل رسمي.

في المقابل يحاول الإيطالي فابيو جروسو مدرب فيورنتينا استغلال هذا اللقاء القوي لتقييم جاهزية عناصر الفريق، وتجربة أفكاره التكتيكية الجديدة للوصول بفريق “الفيولا” إلى أقصى درجات الاستعداد قبل دخول غمار المنافسات الرسمية.

الريال يواجه شالكة وديًا 16 أغسطس

واستهل الفريق الملكي برنامجه الإعدادي بخوض مباراتين وديتين أمام ألكوركون وليجانيس، وحقق الفوز في اللقاء الأخير على ليجانيس بنتيجة 4-1، مواصلًا نتائجه الإيجابية قبل انطلاق الموسم.

وأوضح ريال مدريد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه سيواجه فريق شالكه الألماني يوم الأحد 16 أغسطس على ملعب فيلتينس أرينا، في مباراة ودية تقام احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح الملعب.

ويمتلك ريال مدريد سجلًا مميزًا على ملعب فيلتينس أرينا، إذ سبق أن واجه شالكه عليه مرتين في دوري أبطال أوروبا، الأولى في ذهاب دور الـ16 من نسخة 2013/2014، وحقق خلالها فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1، بينما جاءت المواجهة الثانية في الدور ذاته من نسخة 2014/2015، وانتهت بانتصار الفريق الإسباني بهدفين دون رد.

وتأتي مواجهة شالكه ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخوضها ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديد، إذ تنتظره أيضًا مواجهات أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وفيرينتسفاروشي المجري، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس.

اليوم السابع