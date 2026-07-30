باريس سان جيرمان يتكبد خسارة ضخمة في صفقة كولو مواني

تكبد نادي باريس سان جيرمان خسارة مالية كبيرة في صفقة مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني، بعدما وافق على انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، مقابل نحو 45 مليون يورو، أي ما يقارب نصف قيمة التعاقد معه قبل ثلاثة أعوام والتى خرج بعدها لإعارات إلى توتنهام ويوفنتوس.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن كولو مواني سيصل إلى مدينة تورينو يوم الجمعة للخضوع للفحوصات الطبية، قبل توقيع عقد يمتد لخمس سنوات مع “السيدة العجوز”، براتب سنوي صافٍ يبلغ نحو 5 ملايين يورو.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم المهاجم الفرنسي من آينتراخت فرانكفورت في صيف 2023 مقابل نحو 90 مليون يورو، لكنه لم ينجح في تثبيت مكانه داخل الفريق، ليوافق النادي الباريسي على بيعه مقابل ما يصل إلى 45 مليون يورو، متحملًا خسارة مالية كبيرة في واحدة من أغلى صفقاته.

وجاء تحرك يوفنتوس سريعًا لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا إلى ليون على سبيل الإعارة، حيث أعاد التعاقد مع كولو مواني بعد تجربته السابقة مع الفريق بين يناير ويوليو 2025، والتي قدم خلالها مستويات مميزة، مسجلًا 10 أهداف في 22 مباراة، وهو ما شجع إدارة النادي الإيطالي على ضمه بشكل دائم.

اليوم السابع