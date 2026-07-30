تشيلسي يتصدر قائمة أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقًا في آخر 5 مواسم

أظهرت إحصائية حديثة حجم الإنفاق الضخم الذي قامت به أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر خمسة مواسم، في ظل المنافسة المستمرة على تدعيم الصفوف وإبرام صفقات من العيار الثقيل، إلا أن الإنفاق المالي لم يكن دائمًا الضمان لتحقيق البطولات أو اعتلاء منصات التتويج.

وجاء تشيلسي في صدارة قائمة أكثر الأندية إنفاقًا بصافي إنفاق بلغ 900 مليون يورو، متفوقًا على جميع منافسيه، بينما حل توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بصافي 795 مليون يورو، في مؤشر على الاستثمارات الكبيرة التي ضخها الناديان في سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بصافي إنفاق وصل إلى 713 مليون يورو.

وجاء ترتيب أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقًا خلال آخر 5 مواسم:

تشيلسي – 900 مليون يورو

توتنهام – 795 مليون يورو

مانشستر يونايتد – 713 مليون يورو

أرسنال – 675 مليون يورو

مانشستر سيتي – 562 مليون يورو

ورغم هذه الأرقام الضخمة، تؤكد التجارب أن الإنفاق وحده لا يكفي لصناعة النجاح، إذ يبقى الأداء داخل المستطيل الأخضر هو العامل الحاسم في المنافسة على الألقاب، بينما يعتمد النجاح الحقيقي على جودة التعاقدات وحسن توظيفها داخل الفريق.

اليوم السابع