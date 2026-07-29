بعد تعيين زيدان.. الإعلان عن شعار جديد للمنتخب الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اللوجو الجديدة لمنتخب فرنسا، وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي عن تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لـ”الديوك”، في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة للكرة الفرنسية.

منتخب فرنسا يغير شعاره

وشهد الشعار الجديد تصميمًا أكثر بساطة وعصرية، حيث تم الاستغناء عن الدرع الأزرق التقليدي، ليصبح الديك الذهبي العنصر الرئيسي في الهوية الجديدة. كما احتفظ الشعار بالنجمتين اللتين ترمزان إلى تتويج فرنسا بكأس العالم عامي 1998 و2018، مع إضافة كلمة “فرنسا” أسفل الديك لتعزيز الهوية البصرية.

وأوضح الاتحاد الفرنسي، في بيان رسمي، أن إطلاق الشعار الجديد يأتي ضمن مشروع متكامل يشمل تحديث الهوية البصرية واللغة التصميمية لجميع المنتخبات الوطنية، بهدف مواكبة التطورات الرقمية والتسويقية، مع الحفاظ على الرموز التاريخية التي تميز الكرة الفرنسية.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تتزامن مع انطلاق دورة رياضية جديدة، عقب تعيين زين الدين زيدان مدربًا للمنتخب الأول بعقد يمتد لأربع سنوات، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

وأكد الاتحاد أن الهوية الجديدة تهدف إلى توحيد الشكل البصري بين شعار المنتخبات والديك الموجود على القمصان الرسمية، بما يمنح جميع المنصات والمنتجات الخاصة بمنتخبات فرنسا مظهرًا أكثر انسجامًا وحداثة، مع الحفاظ على الإرث التاريخي الذي يميز الكرة الفرنسية.

اليوم السابع