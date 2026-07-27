بعد مونديال 2026.. لامين وهالاند الأغلى في التاريخ

تصدر الإسباني لامين جمال والنرويجي إيرلينغ هالاند قائمة أغلى لاعبي العالم عبر التاريخ.

وبعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026 التي انتهت بتتويج إسبانيا باللقب، شهدت القيم السوقية لنجوم كرة القدم تغيرات كبيرة.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في هذا الشأن تصدر الثنائي لامين جمال نجم برشلونة وإيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائمة أغلى لاعبي العالم عبر تاريخ كرة القدم.

واحتل جمال وهالاند الصدارة بقيمة سوقية بلغت 220 مليون يورو لكل منهما، والتي وصلا إليها خلال العام الحالي 2026.

بينما احتل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وزميله كيليان مبابي (مع باريس سان جيرمان) المركز الثالث بقيمة سوقية 200 مليون يورو في عامي 2024 و2018 على الترتيب.

وتساوى في المركز الخامس كل من جود بيلينغهام مع ريال مدريد عام 2023 ونيمار مع باريس سان جيرمان عام 2018 وليونيل ميسي مع برشلونة عام 2017 بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو لكل منهم.

وأكمل قائمة العشرة الأوائل كل من مايكل أوليس مع بايرن ميونخ عام 2026، ورحيم سترلينغ مع مانشستر سيتي عام 2019، وبيدري مع برشلونة في 2026، بقيمة سوقية 170 و160 و150 مليون يورو على الترتيب.

المصدر: RT