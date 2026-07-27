ممثلو محمد صلاح فى إسطنبول لإنهاء التعاقد مع بشكتاش اليوم

كشفت تقارير صحفية أن ممثلى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول السابق سوف يتواجدون فى مدينة أسطنبول اليوم لإنهاء الاتفاق مع إدارة نادى بشكتاش التركى لانتقال صلاح فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صلاح يقترب من بشكتاش

وكان محمد صلاح أنهى رحلته مع ليفربول، بعدما أمضى تسعة مواسم فى ملعب “آنفيلد”، توج خلالها بجميع البطولات المحلية والقارية الممكنة، إلى جانب تحقيق العديد من الأرقام القياسية وحصد الجوائز الفردية، ليصبح أحد أبرز اللاعبين فى تاريخ النادي الإنجليزي.

قالت صحيفة “fotomac” التركية، إن محمد صلاح يتعافى من إرهاق الموسم في اليونان، وأفادت التقارير أن بعض الأشخاص الممثلين له سوف يصلون إلى إسطنبول اليوم لتوقيع العقد.

وقالت شبكة “beIN Sports”، إن صفقة انتقال محمد صلاح سوف تكلف بشكتاش ما يقرب من 40 مليون يورو خلال موسمين تتعلق براتب سنوى قدره 15 مليون يورو، فضلا عن مكافآت أداء بقيمة 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى بنود خاصة تتعلق بحقوق الصورة والقمصان وبإضافة هذه البنود، تتجاوز التكلفة الإجمالية للعرض 40 مليون يورو.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا استثنائيًا خلال مسيرته، بعدما ارتدى قمصان أندية كبرى، مثل بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول، وخاض 694 مباراة رسمية سجل خلالها 334 هدفًا وصنع 171 هدفًا.

ومع ليفربول، كتب محمد صلاح فصلًا تاريخيًا، حيث شارك في 442 مباراة بقميص النادي الإنجليزي، سجل خلالها 257 هدفًا وصنع 123 تمريرة حاسمة، ليصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ “الريدز”، بينما تترقب جماهير بشكتاش الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الصفقة الحلم ستتحول إلى حقيقة، أم ستظل مجرد محاولة تركية لجذب أحد أكبر نجوم كرة القدم في العالم.

اليوم السابع