الهلال السعودي يقتحم قائمة أندية العالم الأكثر إنفاقا فى ميركاتو الصيف

فرض نادي الهلال السعودي نفسه بقوة على خريطة الانتقالات الصيفية، بعدما انضم إلى قائمة أكثر 20 ناديًا إنفاقًا فى العالم خلال الميركاتو الحالي، عقب إتمام صفقة التعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، ليرتفع إجمالي إنفاقه إلى 69.8 مليون يورو.

الهلال ضمن أكثر أندية العالم إنفاقًا في الانتقالات الصيفية

وبحسب أحدث بيانات منصة “ترانسفير ماركت”، المتخصصة فى سوق الانتقالات، نجح الهلال في ضم سامرفيل، البالغ من العمر 24 عامًا، قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي مقابل 64.5 مليون يورو، في واحدة من أبرز صفقات الدوري السعودي هذا الصيف.

وشهدت تحركات الهلال نشاطًا كبيرًا منذ فتح باب القيد، حيث أبرم النادي 11 صفقة متنوعة، بلغت القيمة السوقية للاعبين المنضمين 61.1 مليون يورو، بينما أُعلن عن المقابل المالي لثلاث صفقات فقط، يتقدمها سامرفيل مقابل 64.5 مليون يورو، إلى جانب التعاقد مع محمد السرنوخ مقابل 3 ملايين يورو، وصبري دحل مقابل 2.3 مليون يورو.

كما عزز الهلال صفوفه بعدد من الصفقات المجانية، أبرزها ضم الحارس محمد العويس وعبد الله العنزي، بالإضافة إلى نواف الحبشي دون الكشف عن قيمة انتقاله، فيما عاد كل من جواو كانسيلو، وكايو سيزار، وعبد الله رديف، وعلي البليهي، ومحمد القحطاني إلى قائمة الفريق بعد انتهاء إعاراتهم أو استكمال إجراءات قيدهم.

وبهذا الإنفاق، أصبح الهلال ثاني نادٍ سعودي يدخل قائمة أكثر الأندية إنفاقًا في العالم خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد الأهلي السعودي الذي بلغت قيمة تعاقداته 71.2 مليون يورو، مدعومًا بصفقة التعاقد مع الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو مقابل 39.3 مليون يورو.

وعلى الصعيد العالمي، يتصدر توتنهام هوتسبير الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقًا هذا الصيف بإجمالي 267 مليون يورو، يليه تشيلسي بـ257.4 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي بـ175.2 مليون يورو، بينما جاءت أندية برايتون وأستون فيلا وإيه سي ميلان ضمن المراكز التالية.

كما تضم قائمة العشرة الأوائل أندية ليفربول، وبايرن ميونخ، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وسبورتينج لشبونة، في ظل المنافسة القوية بين كبار القارة الأوروبية على تدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويؤكد دخول الهلال هذه القائمة حجم القوة المالية التي باتت تتمتع بها الأندية السعودية، والتي تواصل استقطاب نجوم الصف الأول ومنافسة كبار أوروبا في سوق الانتقالات، في إطار مشروع تطوير الدوري السعودي وتعزيز حضوره على الساحة العالمية.

اليوم السابع