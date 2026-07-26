ملوك اقتناص الفرص عبر التاريخ.. مواليد منطقة الجزاء من مولر إلى هالاند

كما قال النجم الإنجليزي مايكل أوين بأسلوب بسيط لكنه عميق: “الفريق الذي يسجل أهدافًا أكثر هو الذي يفوز عادةً”، ورغم بداهة العبارة، فإنها تختصر جوهر كرة القدم، حيث يبقى إنهاء الهجمات هو العامل الحاسم فى صناعة الانتصارات وكتابة التاريخ.

أفضل 15 هدافًا فى إنهاء الفرص عبر التاريخ

في عالم الساحرة المستديرة، لا يكفي أن تكون موهوبًا أو مبدعًا، بل يجب أن تمتلك غريزة القاتل داخل منطقة الجزاء، فالمهاجم الحقيقي هو من يحول أنصاف الفرص إلى أهداف، ويُجيد التسجيل بكل الطرق: بالرأس، وبالقدمين، ومن لمسة واحدة، أو حتى في أصعب الزوايا.

بحسب تصنيف شبكة “GiveMeSport” البريطانية، نستعرض قائمة أفضل 15 لاعبًا في تاريخ كرة القدم من حيث إنهاء الهجمات:

جيرد مولر.. أسطورة الحسم المطلق

يُعد الألماني جيرد مولر أفضل من أنهى الهجمات فى تاريخ اللعبة، حيث سجل 634 هدفًا بمعدل مذهل يقارب هدفًا في كل مباراة، وترك بصمة خالدة مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

بيليه .. أيقونة البرازيل الخالدة

بقوة هجومية لا تُقهر، سجل الأسطورة بيليه 762 هدفًا وقاد البرازيل للهيمنة العالمية، وامتاز الجوهرة السمراء بقدرة استثنائية على استغلال الفرص منذ سن مبكرة.

كريستيانو رونالدو .. ماكينة الأهداف

البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لكرة القدم بـ976 هدفًا، ويُعد مثالًا للكمال البدني والمهاري، حيث سجل بكل الطرق الممكنة خلال مسيرته في الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده.

ليونيل ميسي .. ساحر وعبقري

رغم أنه ليس مهاجمًا صريحًا، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل 919 هدفًا بمعدل مذهل، جامعًا بين التهديف وصناعة اللعب بأسلوب فريد.

فيرينك بوشكاش .. الأسطورة متعددة الأدوار

سجل فيرينك بوشكاش 725 هدفًا رغم لعبه في مركز متأخر نسبيًا، وخلد اسمه بجائزة أفضل هدف في العالم.

أوزيبيو .. النسر الأسود

أوزيبيو أحد أعظم هدافي أوروبا، سجل 578 هدفًا وقدم مستويات استثنائية مع بنفيكا والمنتخب البرتغالي.

روبرت ليفاندوفسكي .. القناص العصري

بأكثر من 700 هدف، يثبت البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه من أعظم المهاجمين في العصر الحديث، بفضل ذكائه وتحركاته داخل المنطقة.

روماريو .. القاتل الهادئ

سجل روماريو 756 هدفًا، وكان أحد أبرز نجوم البرازيل في التسعينيات، وبلمسة واحدة غالبًا ما يحسم كل شيء، ولُقب بالمهاجم الهادئ.

لويس سواريز .. المهاجم المتكامل

بـ596 هدفًا، جمع الأوروجوياني لويس سواريز بين القوة والمهارة والدهاء، وقدم مواسم استثنائية خاصة مع ليفربول وبرشلونة.

تيري هنري .. أناقة التهديف

الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال، الذي سجل 411 هدفًا بأسلوب راقٍ وسرعة فائقة، رغم اللعب أحيانًا كجناح.

هاري كين .. آلة الأرقام الحديثة

يواصل الإنجليزي هاري كين تحطيم الأرقام مع أكثر من 500 هدف، ويُعد من أكثر المهاجمين اكتمالًا في الوقت الحالي.

رود فان نيستلروي .. متخصص منطقة الجزاء

369 هدفًا تجعله من أخطر المهاجمين في التاريخ، بفضل تمركزه المثالي وحسه التهديفي، إنه رود فان نيستلروي متخصص مربع العمليات الهجومي.

ماركو فان باستن .. الجمال القاتل

سجل ماركو فان باستن 301 هدفًا فقط، لكن تأثيره كان استثنائيًا، قبل أن تُنهي الإصابات مسيرته مبكرًا.

إيرلينج هالاند .. المهاجم المرعب

رغم صغر سنه، سجل النرويجي إيرلينج هالاند 361 هدفًا بسرعة مذهلة، ويبدو في طريقه لتحطيم أرقام تاريخية.

هوجو سانشيز .. سيد اللمسة الواحدة

بـ562 هدفًا، اشتهر هوجو سانشيز بقدرته على التسجيل من أقل عدد من اللمسات، خاصة مع ريال مدريد.

عوامل التصنيف

اعتمدت الشبكة في التصنيف على مجموعة من المعايير التي تحدد قيمة المهاجم وقدرته على الحسم، أبرزها إجمالي الأهداف المسجلة مع النادي والمنتخب، ومعدل التسجيل في المباراة الواحدة، وكفاءة تحويل الفرص إلى أهداف، إلى جانب قوة العصر الذي تألق خلاله كل لاعب، كما استندت في أرقامها عن اللاعبين إلى إحصائيات من موقع ترانسفير ماركت العالمي.

اليوم السابع