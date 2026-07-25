قناة تركية: محمد صلاح اتفق على التعاقد مع بشكتاش بهذا الراتب

كشفت قناة “kanal3” التركية عن اتفاق محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، مع بشكتاش، على إتمام التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير أنه قد توصل بشكتاش إلى اتفاق مع النجم المصري العالمي محمد صلاح، للانضمام إلى النادي التركي، خلال الميركاتو الحالي. نقلا عن المصري اليوم.

وذكر التقرير أن نادي بشكتاش يستعد للموسم الجديد في الدوري التركي الممتاز بهدف الفوز باللقب، وقد أبرم صفقة انتقال ضخمة ستُحدث ضجة في عالم كرة القدم، بعدما توصلت إدارة النادي إلى اتفاق ناجح في مفاوضات سرية مع النجم المصري محمد صلاح.

جاء هذا بعدما تمكنت إدارة نادي بشكتاش من اقناع النجم المصري بالانضمام إلى مشروع النادي الطموح، وتوصلوا إلى اتفاق مع اللاعب بشأن جميع الشروط.

وأكد التقرير أن محمد صلاح أبدى رغبة قوية للانتقال إلى تركيا، وتم الاتفاق على الحصول على راتب سنوي صافٍ قدره 12 مليون يورو، وبعمولة للوكيل رامي عباس تبلغ 7.5 مليون يورو.

الشرق القطرية