الهلال يرصد مبلغا ضخما للتعاقد مع لويس دياز

رصد نادي الهلال السعودي ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تصبح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي

الهلال يرصد لويس دياز

وبحسب ما أورده الصحفي الموثوق ساشا تافوليري، فإن إدارة الهلال وضعت دياز على رأس أولوياتها الهجومية هذا الصيف، وذلك بعد نجاحها في التعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سومرفيل قادمًا من وست هام يونايتد.

وأشار تافوليري إلى أن ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الحالي لليفربول، والذي سيتولى منصبه الجديد في الهلال عقب إغلاق سوق الانتقالات، يقود المفاوضات الخاصة بمحاولة ضم اللاعب الكولومبي.

وأوضح أن الهلال لم يبدأ حتى الآن مفاوضات رسمية مع بايرن ميونخ، حيث تركز الإدارة في المرحلة الأولى على إقناع دياز بالمشروع الرياضي للنادي، قبل التقدم بعرض رسمي إلى النادي الألماني.

وأضاف أن الهلال يستعد لتقديم راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو إلى لويس دياز من أجل الحصول على موافقته الشخصية، على أن ينتقل بعدها إلى التفاوض مع بايرن ميونخ بعرض تتراوح قيمته بين 120 و150 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وفي حال تمت الصفقة بهذا المبلغ، فإنها ستصبح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، متجاوزة الرقم القياسي الحالي المسجل باسم البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى الهلال في صيف عام 2023 مقابل 90 مليون يورو قادمًا من باريس سان جيرمان.

كما كشف تافوليري أن إدارة الهلال خصصت ميزانية تبلغ 350 مليون دولار لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما يشير إلى أن صفقة لويس دياز، في حال إتمامها، قد لا تكون الأخيرة هذا الصيف.

وكان الهلال قد أبرم ست صفقات خلال الميركاتو الحالي، أبرزها التعاقد مع كريسينسيو سومرفيل، إلى جانب محمد العويس، صبري دال، عبدالله العنزي، محمد السرنوخ، ونواف الحباشي.

اليوم السابع